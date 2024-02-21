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經濟
2024年2月21日星期三
股市最前線
人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商
港股窄幅上落 升不足百點
畢馬威料本財年錄1300億赤字
中信資本擬減持麥當勞中國權益
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
金管局推虛產銷售託管指引
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
實德環球料今年澳門賭收破2100億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
普京批准匯豐出售俄業務
美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
美元定存高息精選
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
技術取勝：中聯重科或回試10天線
劉思明：內地減息對A股推動力有限
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
湯文亮：減肥經濟學
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重
王灝兒新春前950萬入市大坑台
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
設私人濕地花園 保育環境
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
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王灝兒新春前950萬入市大坑台
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
設私人濕地花園 保育環境
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接
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