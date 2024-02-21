WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫

Starshield獲美軍獎勵7000萬美元

SpaceX一直為美國國防客戶提供包括發射機密衛星和軍用衛星在內的重要服務，美國國防部最近亦與SpaceX的Starlink寬頻服務展開合作。較少為人知的是SpaceX為一些國安客戶，擴展了一項名為Starshield的秘密企業衛星計劃。《華爾街日報》指出，Starshield為政府客戶提供度身定制的服務，該部門的領導更包括一名前空軍將軍。為數十個美國國防部合作伙伴提供通訊服務的Starshield，去年8月獲美國軍方發放7000萬美元的獎勵。

根據2022年底的網頁信息，SpaceX將Starshield描述為能確保安全通訊、收集地球資料，並在地球軌道為政府攜帶感測器及其他觀測儀器的衛星網絡。 SpaceX發言人沒有回應置評請求。

（華爾街日報）

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