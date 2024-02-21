明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能

【明報專訊】為提振晶片產業，美國政府開始大灑金錢，宣布將向美國最大晶圓代工商格芯（GlobalFoundries）（美：GFS）發放15億美元（約117億港元）資助，是美國《晶片法案》通過以來規模最大的一筆撥款。作為支持格芯的一部分，美國政府另將向該公司提供16億美元（約125億港元）貸款，以重振美國本土的晶片生產，預計這些資助將在10年內使格芯在紐約州的產能提升兩倍。格芯股價昨早段升逾3%。

另貸款125億 料紐約州產能10年升兩倍

全球目前只有約一成晶片在美國生產，其餘大部分在亞洲製造。美國對進口晶片的依賴，導致汽車等行業在新冠疫情期間缺乏關鍵晶片，令生產受阻。美國政府向格芯提供的資助，將協助其擴大目前於紐約州馬耳他（Malta）的工廠，使其能履行與通用汽車（美：GM）的合約，確保車用晶片的供應。由於格芯專注於車用晶片等成熟製程，相關資助被指是要減輕對中國的依賴。

此外，政府資金亦將協助格芯建立新廠房，生產美國目前並未製造的關鍵晶片，包括適用於衛星的新型半導體，其特點是可承受大量輻射。格芯也會利用資金為佛蒙特州的生產業務升級，創建一家新型工廠，生產適用於電動車、電網及5G手機的晶片。美國政府官員表示，若沒有政府資助，佛蒙特州廠房將面臨關閉。

為提振美國科技產業，美國政府於2022年通過《晶片法案》，向半導體產業提供逾500億美元援助。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，對格芯的資助，將有助確保汽車等製造商的晶片供應穩定，防止供應鏈受阻。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，政府的融資使格芯能在美國投資逾120億美元，創造9000個建築業職位及1500個永久的製造業崗位。

美國政府官員強調，上述資助只是初步協議，格芯將接受一段時期的盡職調查，當達到某些生產及建設指標，政府將發放資金。由於半導體行業仍面臨客戶需求偏軟、晶片收入減少等挑戰。格芯行政總裁Thomas Caulfield呼籲美國政府採取措施，提振晶片需求，鼓勵企業將生產線轉移美國。

格芯專注車用晶片等成熟製程

格芯在2018年作出重大的策略轉變，決定停止開發新的封裝流程，並專注以較舊的技術，生產汽車、電器、工業和國防設備所需的成熟製程晶片。

美國政府官員強調，選擇資助格芯，是因為該公司專注生產傳統晶片。雖然此類晶片價格較低，卻是汽車和消費性電子產品的核心，對全球經濟尤其重要，且廣泛應用於國防設備。

目前中國不斷擴大此類低端晶片的產能。《金融時報》引述業內顧問的預測，中國的晶片產能可望在5年內提升1倍。由於美國聯同盟友限制向中國出口先進晶片製造設備，意味中國將大部分產能集中於汽車及消費產品使用的晶片，令美國政界憂慮到中國的晶片行業，威脅到美國晶片產業的競爭力。

《紐約時報》指出，美國政府此前批出的兩筆資助，也是針對成熟製程晶片（見表）。不過美國政府稍後將批出更多援助，預計將針對AI、智能手機、超級電腦等領域的尖端晶片發展。彭博社引述知情人士稱，美國政府正商議向英特爾（美：INTC）提供逾100億美元的補貼及貸款，這將會是美國政府推動半導體產業的最大一筆資助。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中國 成熟製程晶片 資助 晶片法案 格芯

上 / 下一篇新聞

人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商
中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商
港股窄幅上落 升不足百點
港股窄幅上落 升不足百點
畢馬威料本財年錄1300億赤字
畢馬威料本財年錄1300億赤字
中信資本擬減持麥當勞中國權益
中信資本擬減持麥當勞中國權益
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
金管局推虛產銷售託管指引
金管局推虛產銷售託管指引
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
實德環球料今年澳門賭收破2100億
實德環球料今年澳門賭收破2100億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
普京批准匯豐出售俄業務
普京批准匯豐出售俄業務
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
技術取勝：中聯重科或回試10天線
技術取勝：中聯重科或回試10天線
劉思明：內地減息對A股推動力有限
劉思明：內地減息對A股推動力有限
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
湯文亮：減肥經濟學
湯文亮：減肥經濟學
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重
施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重
王灝兒新春前950萬入市大坑台
王灝兒新春前950萬入市大坑台
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
設私人濕地花園 保育環境
設私人濕地花園 保育環境
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接