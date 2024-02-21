美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能

另貸款125億 料紐約州產能10年升兩倍

全球目前只有約一成晶片在美國生產，其餘大部分在亞洲製造。美國對進口晶片的依賴，導致汽車等行業在新冠疫情期間缺乏關鍵晶片，令生產受阻。美國政府向格芯提供的資助，將協助其擴大目前於紐約州馬耳他（Malta）的工廠，使其能履行與通用汽車（美：GM）的合約，確保車用晶片的供應。由於格芯專注於車用晶片等成熟製程，相關資助被指是要減輕對中國的依賴。

此外，政府資金亦將協助格芯建立新廠房，生產美國目前並未製造的關鍵晶片，包括適用於衛星的新型半導體，其特點是可承受大量輻射。格芯也會利用資金為佛蒙特州的生產業務升級，創建一家新型工廠，生產適用於電動車、電網及5G手機的晶片。美國政府官員表示，若沒有政府資助，佛蒙特州廠房將面臨關閉。

為提振美國科技產業，美國政府於2022年通過《晶片法案》，向半導體產業提供逾500億美元援助。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，對格芯的資助，將有助確保汽車等製造商的晶片供應穩定，防止供應鏈受阻。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，政府的融資使格芯能在美國投資逾120億美元，創造9000個建築業職位及1500個永久的製造業崗位。

美國政府官員強調，上述資助只是初步協議，格芯將接受一段時期的盡職調查，當達到某些生產及建設指標，政府將發放資金。由於半導體行業仍面臨客戶需求偏軟、晶片收入減少等挑戰。格芯行政總裁Thomas Caulfield呼籲美國政府採取措施，提振晶片需求，鼓勵企業將生產線轉移美國。

格芯專注車用晶片等成熟製程

格芯在2018年作出重大的策略轉變，決定停止開發新的封裝流程，並專注以較舊的技術，生產汽車、電器、工業和國防設備所需的成熟製程晶片。

美國政府官員強調，選擇資助格芯，是因為該公司專注生產傳統晶片。雖然此類晶片價格較低，卻是汽車和消費性電子產品的核心，對全球經濟尤其重要，且廣泛應用於國防設備。

目前中國不斷擴大此類低端晶片的產能。《金融時報》引述業內顧問的預測，中國的晶片產能可望在5年內提升1倍。由於美國聯同盟友限制向中國出口先進晶片製造設備，意味中國將大部分產能集中於汽車及消費產品使用的晶片，令美國政界憂慮到中國的晶片行業，威脅到美國晶片產業的競爭力。

《紐約時報》指出，美國政府此前批出的兩筆資助，也是針對成熟製程晶片（見表）。不過美國政府稍後將批出更多援助，預計將針對AI、智能手機、超級電腦等領域的尖端晶片發展。彭博社引述知情人士稱，美國政府正商議向英特爾（美：INTC）提供逾100億美元的補貼及貸款，這將會是美國政府推動半導體產業的最大一筆資助。

（綜合報道）

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