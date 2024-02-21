恒大地產遭滬深交易所譴責處分

未按時披露2022年業績

據深交所及上交所《處分決定》內容，指經查明恒大地產及相關當事人存在違規行為，未能按當地交易所上市規則，在每一個會計年度終結日起4個月內（2023年4月底前），以及在每一個會計年度的上半年結束日起兩個月內（2022年8月31日前），按時提交並披露上一年度的年度報告及中期報告。

今次恒大地產涉及的是未能按時披露2022年中期報告和2022年年度報告。交易所指出，恒大地產時任董事長兼總經理趙長龍、財務負責人兼訊息披露事務負責人錢程未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務，違反規定，對該公司上述違規行為負有重要責任。同時，對於恒大地產及相關當事人上述違規行為及本所給予的處分，將記入誠信檔案，並向社會公開。

恒大地產：對處分沒異議

交易所決定對恒大地產、趙長龍及錢程給予公開譴責的處分。恒大地產及相關當事人對上述處分結果沒有異議，公司將汲取前次違規教訓並積極整改，積極推進定期報告編制及披露工作，切實履行發行人義務。中信建投證券作為恒大地產債券的受託管理人，後續將密切關注對相關債券的本息償付情况，以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項。

中國恒大上月遭高院頒下清盤令後，一直停牌至今，停牌前報0.163元；恒大物業（6666）昨則升2.06%，報0.495元；恒大汽車（0708）昨升5.17%，報0.305元。