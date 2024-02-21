金管局推虛產銷售託管指引

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，是次指引與代幣化的真實資產相關，包括不受《證券及期貨條例》規管的結構性產品，例如代幣化存款、結構性存款、紙黃金等現貨貴金屬。目前銀行在這方面的應用案例較少，不過銀行向當局反映有興趣應用技術，推出指引是準備未來虛擬資產市場發展時，銀行可依循金管局規則發展相關業務。

金管局昨日亦發布提供數碼資產保管服務的指引，涵蓋資產包括虛擬資產、代幣化證券及其他代幣化資產，指引包括管治及風險管理、分隔及保障客戶數碼資產等方面。

區毓麟表示，採用分佈式分類帳技術（DLT）代幣化傳統資產，可為金融市場帶來不少好處，同時為投資者帶來更多元化選擇，例如代幣化可以透過使用智慧合約自動化發行產品、支付利息和償還本金的多步驟流程來提高發行效率；更快的結算周期、無中介機構的全天候交易，以及分散擁有權可以降低交易成本、擴大投資者基礎，從而提高市場流動性。至於銀行向客戶銷售比特幣等，區毓麟指上述代幣化證券，銀行需要跟隨證監會規定，取得虛擬資產交易平台營運者牌照，或可將客戶轉介虛擬資產交易平台。