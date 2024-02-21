阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理

明報記者 歐陽偉昉

陳景宏表示，中小企借取貸款時，已知道銀行會因應企業貸款使用、企業財務情况、市場環境等，每年審視貸款額度，銀行亦會考慮抵押品價值但非單一因素，相關做法已經存在多年，當局在去年底通函中，有要求銀行盡量與客戶協商解決方案，例如攤長客戶償還超過額度的貸款，以免突然加大中小企的資金壓力。

過度借貸追還款 只涉零星個案

阮國恒指出，銀行有其社會功能，現時經濟復蘇並非相當強勁，當局期望銀行可以人性化地處理，但也不能走向另一個極端，不問情由認為銀行提前收回貸款都是錯誤，銀行需要管理風險，監管機構也要保證銀行存戶利益。

陳景宏表示，當局在銀行現場審查時，發現過去有銀行不太了解按揭監管要求，以過高貸款成數借出按揭，當局要求銀行給予客戶充裕時間償還部分貸款以符合監管要求，若未能補回差額，則由雙方商討處理。不過他指情况只涉及零星個案，當局亦要銀行向客戶清晰說明是由於錯誤理解監管要求所致。

理財通2.0下周啟動 南向通基金增至300隻

另外，跨境理財通2.0規則將於下周一（26日）落實，可以應客戶要求並考慮個人情况後，介紹適合其風險的產品。全港南向通基金數目將由現時約160隻升至約300隻，助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，有基金正與銀行商討如何分成，若市場反應理想，也可能推出適合理財通的新產品，因此基金數目日後有機會增加。

金管局近期大力推廣預防詐騙信息，助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，今年1月金管局收到與詐騙相關的投訴為68宗，較去年最高峰的單月138宗減半，亦較去年平均約百宗減少，當局今年將繼續打擊詐騙工作。現時客戶手機系統若已「越獄」，將不能使用銀行手機應用程式服務，以防止被惡意軟件入侵，陳景宏稱因應有不法分子透過非正規渠道的應用程式安裝惡意軟件，當局研究為非官方商店下載的應用程式設立白名單，若客戶手機安裝白名單以外的程式，銀行手機應用程式會發出提示，甚或不能使用。