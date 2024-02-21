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經濟

畢馬威料本財年錄1300億赤字

【明報專訊】新一份《財政預算案》將於下周三（28日）發表，四大會計師事務所之一的畢馬威預計，港府2023/24財年將錄得1300億元赤字，主要受土地相關收入和印花稅收入減少所影響。另外畢馬威估計，截至今年3月底止本港財政儲備為7050億元。畢馬威中國稅務合伙人何家輝認為，政府應設立由不同商界、政府和諮詢機構組成的特定單位，以審視現時香港稅制和本港未來經濟定位，繼而提供針對式措施，吸引相關人才和企業落戶。

財政儲備料7050億 稱尚算穩健

畢馬威預計，本港2023/24財年赤字將擴大至的1300億元，高於政府預計的赤字。畢馬威中國稅務合伙人梁愛麗表示，政府原預計土地收入將達850億元，惟該行估計土地收入僅有370億元，因為去年政府推出5幅地皮只賣出3幅；另外，股市樓市交投淡靜，政府預期印花稅收入將有850億元，較2022/23財年1130億元收入已下調約25%，但該行認為實際數字將更小，預料比原先估計少340億元。梁愛麗料截至3月底，香港財政儲備錄得7050億元，惟仍是2003年SARS時期約兩倍半，加上政府並無太多借貸，相比其他地區，本港現時財政儲備狀况尚算穩健。

倡重新審視稅基收入結構

另一方面，梁愛麗表示，港府對上一次審視稅基已是超過20年前，現時整體環境有所改變，建議政府考慮引入開徵新稅種時，應先重新審視本港現存稅基或其收入結構。她表示，若要保持香港低稅率且稅款少的優勢，政府便需要考慮新方法來增加穩定的收入來源。對於縮減開支，如暫停大型基建項目、調整公務員薪酬以緩解財赤壓力，她認為，政府開支一直維持在大約GDP的20%，較其他地區算是偏低水平，未必需要大幅縮減開支；另基建屬於長遠利益，有助帶動經濟，而現時公務員薪酬有特定機制作檢視，並非取決於財赤因素。

建議樓市完全「撤辣」

樓市方面，畢馬威建議政府可為樓市「撤辣」。何家輝稱，早年樓市設立「辣招」旨抑制樓市嚴重「炒風」，但看見去年《施政報告》宣布減辣後未有更多炒賣現象，同時為吸引更多人才來港，政府應該考慮完全「撤辣」。不過，他稱樓市交投由多種因素影響，難言「撤辣」後對樓市有何提振效果。

相關字詞﹕財政預算案 畢馬威

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