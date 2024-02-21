港股窄幅上落 升不足百點

除了藥明康德之外，同系藥明生物（2269）亦升3.74%，藥明合聯（2268）升幅更巨，全日上升多達17.39%，成為系內升幅最大股份。其他行業股方面，內地電力股亦引起投資者青睞，當中華潤電力（0836）升幅多達4.12%，同業中國電力（2380）亦升4.61%。

「北水」連續兩日偏好追入中資電訊股，當中追入中國移動（0941）及中國電信（0728）的資金分別多達5.23億元及2.54億元，比周一時的3.76億元及2.48億元還要多。兩日加起來「北水」淨流入兩大中資電訊股超過14億元，不像以往主力追入科網股。

分析：輪流追入科技醫藥消費主題

在港股反覆上升同時，期指亦略微高水7點，企穩16,255點；到昨晚夜期時段，高水幅度進一步擴大，至昨晚10時15分，高水達60點。若依最新牛熊證分佈圖分析，牛證街貨重貨區已經上移至16,500點至16,599點。

獨立股評人謝明光表示，港股在16,000點以下時間不長，並借匯控（0005）今日宣布業績前炒賣兼博派息，以及內地調降LPR（貸款市場報價利率）息率作為藉口做好。但他認為，若港股打底後要再向上升，還是要視乎有否新消息跟進。他預料，投資市場近期會圍繞科技、醫藥及消費三大主題，輪流追入。