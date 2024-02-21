明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中證監新主席吳清 率隊訪金融街券商

【明報專訊】新任中證監主席吳清剛剛上任10多天，已是動作頻頻。據內媒報道，周一（2月19日）下午，吳清率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表座談交流。據了解，吳清此次座談對象均是營業部客戶，且「談了不短的時間」。

吳清上任10天，證監會便在2月18至19日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。座談會由吳清和領導班子成員分別主持。

召開一系列座談會聽各方意見

據報道稱，周一座談地點的銀河證券金融街營業部是一家老牌營業部，1994年5月正式開業，至今已經30年時間，曾用過多個名稱。在銀河證券北京月壇營業部時期，該營業部曾是全國最「牛」營業部之一，2008年該營業部總交易額排名全國第七。

吳清曾在中證監及上交所任職、素有「券商屠夫」之稱。他最為人所知的是2005年出任中證監風險辦主任時，一次過處置了2000年初崛起並號稱股市第一莊的「德隆系」等31家違規證券公司。到2009年時，他還出手處理當年融通基金張野涉「老鼠倉」等大案，亦轟動當時基金業界。

曾有分析認為，吳清是監管出身，將更有利於政府在具中國特色的金融系統下監管，令股市與政策方向更一致，為實業服務。

上 / 下一篇新聞

人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
官媒：促進投資消費 支持經濟回升
港股窄幅上落 升不足百點
港股窄幅上落 升不足百點
畢馬威料本財年錄1300億赤字
畢馬威料本財年錄1300億赤字
中信資本擬減持麥當勞中國權益
中信資本擬減持麥當勞中國權益
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
阮國恒：銀行追貸款差額非因樓價跌 指或因檢視貸款企業額度 期望人性化處理
金管局推虛產銷售託管指引
金管局推虛產銷售託管指引
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
恒大地產遭滬深交易所譴責處分
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
陳茂波：有基金經理擬部署重投港市場
實德環球料今年澳門賭收破2100億
實德環球料今年澳門賭收破2100億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
減持母企迅銷1%股份 UNIQLO創辦人套現65億
普京批准匯豐出售俄業務
普京批准匯豐出售俄業務
美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能
美政府補貼格芯117億 《晶片法案》後最大宗 冀擴當地產能
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
WSJ：SpaceX與美間諜機構建緊密聯繫
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
張兆聰：內銀股向好 中信銀行可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間
技術取勝：中聯重科或回試10天線
技術取勝：中聯重科或回試10天線
劉思明：內地減息對A股推動力有限
劉思明：內地減息對A股推動力有限
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
周顯：港股限制嚴 已沒幻想
湯文亮：減肥經濟學
湯文亮：減肥經濟學
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
新地：帝景園翻新後租金重返疫前 月租高見18萬 七成租客為內地高管專才
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
天璽．天擬次季推售 首期涉906伙
施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重
施永青：倘不「撤辣」 政治後果嚴重
王灝兒新春前950萬入市大坑台
王灝兒新春前950萬入市大坑台
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
恆香5800萬購凱施元朗銀主舖
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
PARK YOHO Napoli與大自然為伴
設私人濕地花園 保育環境
設私人濕地花園 保育環境
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接
基金特區：霸菱：中央救市措施效果漸現 房地產非全面悲觀 一線城樓價有承接