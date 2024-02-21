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經濟

人行降LPR 5年期利率0.25厘 歷來最大單次降幅 分析：無助刺激新需求

【明報專訊】人民銀行昨日公布貸款市場報價（LPR）利率，5年期或以上利率下調0.25厘至3.95厘（見圖），為2019年現行LPR機制改革後最大的下調幅度，亦是去年6月以來首次調降5年期LPR，幅度出乎市場意料，1年期LPR則自去年8月以來，保持在3.45厘不變。分析認為，是次減息是為提振房地產市場，不過為保持人民幣匯率和內銀息差穩定，將限制內地進一步減息空間。

明報記者 歐陽偉昉

人行旗下官媒早於周日（18日）引述市場人士預告，作為按揭等中長期借貸利率基礎的5年期LPR有較大機會下調。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，今年1月人行降低存款準備金率0.5個百分點，加上去年下半年不少銀行陸續下調存款利率，有助降低銀行整體資金成本，為是次減息奠定基礎。

瑞銀：未來數月進一步減息

內房市場今年續疲弱，研究機構克而瑞報告稱，1月百強房企銷售金額按年降34.2%，單月業績見近年新低。汪濤認為，5年期LPR減息，有助房貸利率自去年第四季的3.97厘進一步下行，並穩定房市。內地仍面臨房地產活動持續低迷、居民消費復蘇疲弱，以及徘徊不去的通縮壓力。在昨日LPR減息後，經通脹調整實際利率仍保持在高位，為緩解通縮壓力並支持經濟，預期人行將在未來幾個月會進一步減息，但幅度會受制人民幣匯率和內銀淨息差穩定的需要。瑞銀預計，人行今年或再減息0.1厘至0.2厘，並降準0.25個百分點。

高盛料節省950億利息支出

內地減按息有助減少家庭房貸開支並支持消費，高盛指未來一年銀行將對現有家庭按揭利率重新定價，以去年底餘額38萬億元人民幣計算，按息下調0.25厘可節省950億元人民幣利息支出，預期今年第三季MLF會再降息0.1厘。

不過對冲基金思睿首席經濟學家洪灝認為，內房市場持續低迷，加上現有按息仍未下調，即使大幅下調LPR也不能刺激新貸款需求。

平安證券：助支持重點項目融資

是次為LPR第5次只下調其中一個年期的利率，平安證券報告指出，下調中長期利率有助加強支持重點項目融資，去年底地方專項債剩餘平均年限為10.9年，較4年前延長5.7年，反映重點項目融資和償債久期明顯延長。短端利率同時保持在合理水平，有助防止優質企業出現短期低息套取中期息高息收益的可能，削弱金融對實體支持力度。

相關字詞﹕淨息差 減息 人民銀行 中國經濟 內房 人民幣

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