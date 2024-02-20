新港人投訴代理銷售失實 地監局：正跟進個案

重申所有持牌代理均受規管

地監局表示，對個別個案，局方不宜評論個別個案或透露詳情，但樂意就一般情况提供資料。局方重申，所有持有由地監局發出有效地產代理牌照的人士或公司（持牌人）的執業及操守，均受地監局規管。此外，持牌人在香港進行任何地產代理工作，均須遵守《地產代理條例》及其附屬法例的相關條文，以及地監局發出的《操守守則》及所有適用的指引。

據《操守守則》，持牌人在經營過程中，必須秉持誠實、忠誠和嚴正態度，向客戶提供服務，保障客戶在地產交易中不因欺詐、失實陳述或不合專業操守的行為而受損，持牌人若違反上述《守則》，有可能被紀律處分。

銷監局：若涉嫌違例 會跟進調查

此外，一手住宅銷售監管局回覆本報查詢表示，為保障個人私隱，局方不會評論個別個案。不過，局方重申，根據《一手住宅物業銷售條例》，任何人士為誘使另一人購買一個發展項目的指明住宅物業，作出失實陳述或傳佈虛假或具誤導性資料，即屬犯罪；局方如發現任何涉嫌違反《條例》情况，會跟進調查。

局方舉例指出，去年4月，一名地產代理因涉嫌傳佈可能會誘使另一人，購買指明一手住宅物業的虛假或具有誤導性資料（有關發展項目的指明住宅物業的樓底高度），被局方檢控，兩項控罪各被判監禁兩個月，同期執行，即時監禁；但有關地產代理不服判刑，已獲准保釋等候上訴。