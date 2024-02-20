瓏碧劈價三成後首撻訂 買家損手26萬

其中瓏碧22樓C室，屬實用面積281方呎1房戶，原於2月6日以526.8萬元售出，但成交紀錄冊顯示交易未再有進展，料買家已撻訂，估計遭沒收5%訂金涉約26萬元，而是次料為瓏碧劈價後首宗撻訂個案。

ST.GEORGE 'S今年開齋 3房7200萬沽

至於本月整體一手新盤交投，迄今累積只錄約110宗成交，但不乏豪宅成交，其中信置（0083）何文田加多利山ST.GEORGE 'S MANSIONS，最新售出第3座8樓B室，成交價7200萬元，屬實用面積1839方呎3房雙套戶、實呎39,152元，為項目今年首宗成交。據成交紀錄冊顯示，買家成交期為360日，可獲先住後付，以及4.25%稅項津貼。

ST.GEORGE 'S MANSIONS自2020年夏天開售至今，累積沽出42伙，總套現額超過47億元。

億京大埔白石角海日灣，亦新錄龍年首宗一手成交，售出單位屬3房1套連儲物房設計，為Court A第2座7樓C室，實用面積1300方呎，以招標形式賣出，成交價1688.3萬元、實呎12,987元，買家成交期105天。

另一方面，發展商新春後陸續公布賣樓部署。恒地（0012）旗下恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，旗下今年上半年擬推出兩個全新盤，共涉約820伙，包括大埔美新里項目，提供約120伙，涵蓋開放式至兩房戶，亦有小量特色戶；而長沙灣巴域街第1期則涉約700伙，提供開放伙至3房間隔，同樣設有小量特色戶，兩盤均屬舊契，即不需申請預售樓花同意書。

恒地擬上半年推大埔長沙灣新盤

林達民續指出，兩盤樓書正準備中，將於尖沙嘴美麗華商場設示範單位。

展望龍年樓市，林達民認為，市場近期不乏超級豪宅成交，做價亦不俗，惟成交量偏低，期望今年能夠追回成交量，預計今年一手成交量，可按年回升最少30%；他續指出，政府推出專才計劃，可為樓市帶來新客源，相信樓市最壞時刻已過去。