珺瓏灣蝕45% 4年前九成一按入市 開放式234萬沽 原業主或「抬錢」賣樓

明報記者

祥益地產高級分行經理龍超君表示，恆大‧珺瓏灣1期1座低層G室，實用面積229方呎，開放式間隔，最新獲外區客「一炮過」以233.8萬元購入作自住，較去年6月叫價350萬元大減116.2萬元或約33%，實呎10,210元，成交價及呎價均為屋苑二手新低。資料顯示，原業主2020年初以404.8萬元一手購入，現帳面蝕讓約171萬元或42%，若連使費料實蝕約183萬元或45%。

不過值得一提，發展商恒大（3333）當年有為買家由指定財務公司創盈財務承做樓價九成一按，上述單位買家亦選用該按揭計劃，及後再轉按至歐力士財務，而今次賣方沽出物業，單計帳面已蝕逾四成，故不排除賣樓所得資金，仍不足以清付按揭餘款。

事實上，農曆年前何文田皓畋3座低層A室，實用面積865方呎，3房1套連工人房間隔，亦以1585萬元售出，實呎18,324元。原業主2018年9月2547.4萬元一手購入，帳面蝕962.4萬元或約38%，若連使費料實蝕約1087萬元或約43%。原業主當年同樣向發展商借最高樓價八成一、二按，但由於帳面蝕幅已達38%，故即使成功沽貨，所得金額或不足以清還按揭。

嘉徑苑3房銀主盤703萬易手

另外，中原分行副區域營業經理劉俊杰表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約21宗二手成交，較上月同期跌約五成。

當中大圍嘉徑苑本月首宗成交為B座高層02室，實用面積650方呎，3房間隔，由銀主叫價938萬元放售，最新減價235萬元或25%，以703萬元已補地價成交，實呎10,815元。原業主2002年154.7萬元未補價買入，其後淪為銀主盤。

盈暉臺兩房575萬沽 5年半蝕9%

香港置業高級首席聯席董事吳志輝則指出，荔枝角盈暉臺第1座高層A室，實用面積452方呎，兩房間隔，原業主已移民，委託親友去年11月以750萬元放盤，累減175萬元或約23%，以575萬元成交、實呎12,721元。上述單位銀行網上估價介乎679萬至727萬元，即是次成交價較估價低約15%至21%。原業主2018年8月600萬元買入，連使費料實蝕近55萬元或約9%。