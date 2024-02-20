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經濟
2024年2月20日星期二
技術取勝
投資策略
中國去年外商直接投資30年新低 大減82% 分析：受疫境高基數效應影響
北水回歸 恒指三連升斷纜挫184點
彭博：一嗨租車擬重返美上市籌23億
祈耀年：匯控去年表現佳 前景艱難
京東：正初步評估購Currys
建滔料少賺45% 為碧桂園貸款撥備
保監：去年內地客新做保費590億 疫後釋放累積需求 沒走資迹象
保監局今年公布執法成果
基金公會：平均成本法投資MPF回報較佳
比亞迪龍年減價頭炮 秦PLUS榮耀版售7.98萬
都市麗人今年或派息 內地目標開1100店
朗廷去年可分派收入近3億 不分派
花旗：澳門高端中場賭客新春下注飈
啟德新商場引進低碳節能技術
高盛上調標指目標至5200點 盈利增長成動力 仍有3.9%上升空間
FT：蘋果或被歐盟罰42億 涉違競爭法
LV中國部分產品加價
華府擬放慢汽車電動化計劃
張兆聰：中海油現突破 可博新升浪
港元定存高息精選
黃雯怡：AI技術突破 利閱文變現
陳頴峰：AI創作 版權點算？
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之三）
技術取勝：中電信料向4.5元推進
何民傑：全面「撤辣」助年輕家庭上車
710萬買勞斯萊斯 現代健康：為招呼貴客
劉思明：市場主題輪動 高息股接力做好
周顯：活化股市先廢除手數
湯文亮：香港銀行非常大方
珺瓏灣蝕45% 4年前九成一按入市 開放式234萬沽 原業主或「抬錢」賣樓
潘蘇通凱旋門銀主盤1128萬沽 返10年前價
瓏碧劈價三成後首撻訂 買家損手26萬
新港人投訴代理銷售失實 地監局：正跟進個案
施羅德基金放售NATE全幢 市值5.5億
技術取勝：中電信料向4.5元推進
【明報專訊】海螺創業有望上試7元（圖）
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