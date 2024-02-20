FT：蘋果或被歐盟罰42億 涉違競爭法

音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）於2019年向歐盟正式投訴蘋果涉嫌違反市場競爭，促使歐盟展開調查，以查明蘋果是否利用旗下App Store競爭優勢偏袒自家服務，相關調查針對蘋果是否阻止第三方應用程式，通知iPhone用戶透過App Store以外的途徑，獲取價格較低的音樂訂閱服務。知情人士稱，歐盟委員會將界定App Store條款是「不公平的交易條件」，指控蘋果濫用強大的市場地位，違反歐盟競爭法規。歐盟將禁止蘋果阻止用戶透過App Store以外的方式，獲取第三方軟件提供價格較低的服務。

Spotify投訴 促使歐盟調查

蘋果此前從未因違反市場競爭而被歐盟判罰，但該公司近年因違反競爭法，被法國判罰3.72億歐元（約31億港元）。隨着歐盟的《數碼市場法》（DMA）於下月初生效，並對科技巨頭實施更嚴格的規管，蘋果已宣布對其iOS系統、App Store及Safari瀏覽器進行修訂，首次允許歐洲iOS用戶從App Store以外的途徑下載軟件。

（綜合報道）

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