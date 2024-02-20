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經濟
國際金融

高盛上調標指目標至5200點 盈利增長成動力 仍有3.9%上升空間

【明報專訊】隨着標普500指數本月突破5000點的重要里程，高盛以David Kostin為首的策略師，將標普500指數今年底的目標上調至5200點，較其在去年12月中預測的5100點提高約2%。最新目標距離上周五收市的5005.57點，仍有3.9%上升空間，是華爾街分析師當中最高的目標之一。著名好友Fundstrat Global Advisors的Tom Lee和Oppenheimer資產管理首席策略師John Stoltzfus同樣押注標普500指數今年底漲至5200點。昨天為美國總統日，美股休市。

今次已是高盛第2次上調目標。去年11月，Kostin團隊曾預測標普500指數到2024年底只有4700點。Kostin在最新的報告指出，利潤預測上調，是促使其上調今年底目標的因素。

減息預期AI概念帶動升勢

高盛策略師將2024年和2025年的標普500指數企業每股利潤預測，由原先的237美元和250美元，分別上調至241美元和256美元，反映高盛對美國經濟增長，以及對信息技術及通訊服務行業利潤升幅有更高的預期。該行業包含了美股「七巨頭」的其中5家——Nvidia（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）和Meta（美：META）。

高盛策略師預計，標普500指數的市盈率仍將維持在20倍左右，盈利增長將成為指數維持上行的動力。由於市場對美聯儲的減息預期，加上受AI概念股的升勢帶動，標普500指數今年以來上漲4.9%。

美銀分析師Savita Subramanian本月表示，此前所訂的5000點目標，在短期內可能太低。著名淡友摩根士丹利的Michael Wilson亦預期，美國股市的升幅，將擴大至大型科技股以外「不太受歡迎的領域」，不過他未有修改4500點的年底目標。

此外，貝萊德（BlackRock）日本主動投資部門負責人Yue Bamba預測，日本股市可能成為日本央行稍後退出負利率政策的「最大受益者」。

貝萊德料更多資金湧日股

他指出，日股的投資比重仍然偏低，預示仍會有更多資金湧入市場，意味日本股市去年創下2013年以來最大升幅後，仍有繼續上升的空間。今年迄今，日經指數已上漲15%，延續去年的28%升勢。「安倍經濟學」的超級寬鬆政策推出10年來，日本大概可宣告戰勝通縮。他認為日本擺脫通縮，足以吸引全球投資者的注意力，從強勁的獲利，到資本支出增加等因素，都將為日本股市提供推動力。

另外，加沙戰事持續，以色列昨公布第四季GDP初值，按季折合成年率收縮近20%，不過全年GDP仍增長2%，符合以色列央行預測。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日經指數 目標 標普500指數 高盛

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