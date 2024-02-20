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經濟

花旗：澳門高端中場賭客新春下注飈

【明報專訊】花旗發表最新報告指出，農曆新年檔期在澳門觀察所得，留意到當地高端中場的玩家數目雖然比疫情前2019年同一檔期減少16%，只有777人，但已經為澳門重啟經濟活動以來最高水平。落注額則為其紀錄高位，達到2300萬元，較疫情前同一檔期高出49%。攤分每個賭客計，每人平均下注29,624元，比疫情前同一檔期高出77%，反映了賭客質素極高，只比2023年十一檔期略少9元。

人均下注近3萬 較疫前高77%

該行指出，這反映出訪澳旅客增加，並沒有顯著攤薄高端中場賭客的質素，更在今次考察中見到，下注10萬元或俗稱的「巨鯨」人數，創紀錄新高，有多達41人，比2019年同一檔期的27人還要多。

根據花旗統計，銀娛（0027）的高端中場錄得的注碼在今個檔期名列榜首，料市埸佔有率高達28%，比2023年的25%及2019年的24%還要高。其高端中場「天峰」本月更錄得420萬元殺數，並罕見在單一場地同時出現10個「巨鯨」。

隨着有博彩企業如美高梅中國（2282）旗下美獅美高梅在高端中場引進百家樂「保險」，供下注客人在駁牌時買「保險」，客人付出保費後在勝局時獲派彩有所減少，但賭客繳付的保費反而有助提升賭場的贏率。

另在高端中場內，該行見到出了不同招數吸客，當中客人在新濠天地的麒龍匯可免費享用北京填鴨，在永利皇宮及新濠天地的有關場地內可以享用茅台雪糕，在上葡京的場地則可以享用愛爾蘭咖啡等。

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