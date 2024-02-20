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經濟

朗廷去年可分派收入近3億 不分派

【明報專訊】朗廷酒店（1270）公布2023年底止全年度業績，受惠於疫情後旅客重臨帶動收入增長，可分派收入按年增長56.2%，增至近2.98億元。雖然期內有利可圖並錄得大幅增長，但是該集團表示，由於在高利率環境下，因而引致業務最終復蘇的時間存在不確定性，在經濟前景不明朗時，為保持業務及財務狀况穩健，因此期內不作分派。

指前景不明須保財務狀况穩健

該集團為首家公布全年業績的酒店股。期內由尖沙嘴朗廷酒店、油麻地逸東酒店及旺角康得思酒店組成的酒店投資組合，共帶來16.18億元收入，按年增長66.8%；扣除服務費後的總租金收入則按年增長54.8%，達到5.14億元。單位持有人應佔溢利更按年大增89.8%至2.24億元。期內錄得的可出租平均客房收入按年增長61.7%，餐飲收入則按年增長1.9倍。整體酒店組合估值則按年增長9.26億元，重回至156.62億元。期內朗廷、逸東及康得思的入住率分別為86.9%、87%及89.8%。

期內，朗廷的資產淨值達91.91億元，按年增長10.3億元，並已減少銀行貸款2.58億元，最新降至60.59億元，整體負債比率則按年減少3.7個百分點至只有38.3%。其手持現金則有1.23億元，按年減少50%。其指出，已將其銀行貸款延期12 個月至今年12月。然而，由於利率持續高企及信貸條件收緊，因此繼續面臨再融資風險，其將積極與銀行接觸，以尋求最佳條款及增強其融資能力。期內應付的融資成本按年大增70.3%至2.47億元。

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