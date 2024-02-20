保監局今年公布執法成果

近日首現場審查險企市場行為

張雲正表示，保監局執法權力與證監會類似，過去因為仍要接手中介人發牌等工作，以及處理由保險業聯會轉介的投訴個案。不過當局已開展主動調查執法的工作，近日針對保險公司市場行為，已進行首次的現場審查。至於當局監管的焦點，張雲正表示除了反洗錢外，亦會關注保險公司如何公平待客，例如索償、投訴處理等後台處理、佣金激勵制度等。

保監局設有4名執行董事，負責政策及發展部（現為政策及法規部）及市場行為部兩名執董於2020年出缺，負責一般業務部及長期業務部兩名執董在去年離任。政府上月委任金管局前助理總裁劉中健出掌政策及法規部，張雲正稱，負責一般保險和長期業務的執董期望可在短期內公布結果。不過，市場行為部執董將演變擔當執法工作，與其他監管機構看齊，因此暫時仍會懸空。