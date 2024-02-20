京東：正初步評估購Currys

【明報專訊】京東（9618）有機會成為最新一家考慮收購英國電子產品零售商Currys的公司。京東昨日於倫敦交易所發表的聲明指出，公司正初步評估一項潛在交易，其中可能包括對Currys的現金收購要約。消息傳出後，Currys股價曾升38%，見64.9便士，創近一年新高。京東聲明指出，針對最近有關Currys的報道猜測，京東確認正初步評估一項可能交易，其中或包括對Currys已發行股本的現金收購要約，並指不確定最終是否會提出任何要約。該聲明由京東的代表高盛發出，表明有查詢可聯絡高盛。