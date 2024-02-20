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經濟

彭博：一嗨租車擬重返美上市籌23億

【明報專訊】彭博社引述消息指出，總部位於上海的汽車租賃公司「一嗨租車」考慮重返美國資本市場，最快可能在今年首次公開募股（IPO），籌集約3億美元（約23.4億港元），其正與中金、德銀、摩根大通及瑞銀集團研討。

報道指出，一旦獲得中國監管部門的批准，一嗨汽車可能會以保密形式遞交上市申請。由於審議還處於初期階段，規模和時間表等細節可能仍有變化。中金、德銀、摩通和瑞銀的代表拒絕置評，一嗨汽車也沒有回應查詢。

一嗨租車於2006年在上海創辦，2014年11月18日在美國紐交所上市，共籌集了1.2億美元。其後，一嗨租車在完成8.5億美元的私有化交易後，於2019年從紐約證券交易所退市。此次如果能夠在美上市，將標誌着一家中國公司罕見地重返美國資本市場。在美國前總統特朗普執政期間，北京和華盛頓關係緊張下，一些在美國交易的中國公司（例如阿里巴巴和百度）尋求在香港第二上市；個別公司則決定從美國的交易所退市。

圓心科技或港掛牌集資7.8億

另外，市場消息指出，月初已通過上市聆訊的圓心科技擬通過香港IPO集資最多1億美元（約7.8億港元），聯席上市保薦人為中信證券和高盛。初步招股書顯示，圓心科技提供院外患者服務、供給端及醫療產業端賦能服務，經營「圓心藥房」及「妙手醫生」。該公司自2020年起至2023年6月底持續錄得虧損，去年上半年虧損達4.42億元人民幣。

明報記者

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