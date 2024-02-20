明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

北水回歸 恒指三連升斷纜挫184點

【明報專訊】內地春節假後復市，A股三大指數昨日均紅盤高收，上證綜指升1.56%，深證成指及創業板指數分別升0.93%及1.13%。而港股通亦於昨日重新開通、北水回歸下，恒指反而終止龍年開局三連升，昨跌184點或1.13%，報16,155點，成交回升至821億元。農曆新年復市後升勢較好的多隻科網股昨見回吐（見表），連累港股大市表現。

昨日為內地龍年首個交易日，滬深兩地港股通淨買入42.66億元，較長假期前最後交易日（即2月8日）的淨買入約45.91億元低出7.09%，為北水連續3日錄得淨流入。北水淨買入最多股份中海油（0883），大手增倉約6.16億元。其次為電訊股，淨買入約3.76億元中移動（0941），而中電信（0728）亦吸資約2.48億元，帶動兩隻股份分別於昨日升1.28%及4%。美團（3690）亦獲北水淨買入約2.59億元，惟該股昨跌2.55%。

而北水淨沽出最多則為中芯國際（0981），昨淨流出約1.28億元，北水昨亦淨流出7915萬元騰訊（0700），連累兩股分別於昨日跌3.7%及2.4%。

A股復市收復2900 北向走資

滬深股市龍年首個交易日同做好，上證綜指收復2900點關口，收報2910點，升44點或1.56%；深證成指早段曾升近1.5%，收市報8902點，升81點或0.93%；而創業板指數昨則報1746點，升19點或1.13%。惟滬深股通昨錄63.72億元人民幣淨流出。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，A股多個指數昨升逾1%升幅不錯，但相較其他外圍股市而言，其股市表現不算特別亮麗。而昨日於北水回歸下，投資者憧憬內地投資者來港「搶貨」情况則沒發生，港股成交僅達800多億元。而上周五（16日）美國AI股表現較為遜色，市場擔心美股出現調整，同時亦拖累港股表現及投資者再追港股意欲減少。

分析：LPR有六成機會下調

內地將於今日公布貸款市場報價利率（LPR）。溫傑表示，雖央行於周日維持中期借貸便利（MLF）利率不變，但官媒先前亦曾「出口術」暗示LPR有下調空間，認為今日公布的LPR有六成機會將下調，料5年期LPR將降5至10點子。

上 / 下一篇新聞

中國去年外商直接投資30年新低 大減82% 分析：受疫境高基數效應影響
中國去年外商直接投資30年新低 大減82% 分析：受疫境高基數效應影響
彭博：一嗨租車擬重返美上市籌23億
彭博：一嗨租車擬重返美上市籌23億
祈耀年：匯控去年表現佳 前景艱難
祈耀年：匯控去年表現佳 前景艱難
京東：正初步評估購Currys
京東：正初步評估購Currys
建滔料少賺45% 為碧桂園貸款撥備
建滔料少賺45% 為碧桂園貸款撥備
保監：去年內地客新做保費590億 疫後釋放累積需求 沒走資迹象
保監：去年內地客新做保費590億 疫後釋放累積需求 沒走資迹象
保監局今年公布執法成果
保監局今年公布執法成果
基金公會：平均成本法投資MPF回報較佳
基金公會：平均成本法投資MPF回報較佳
比亞迪龍年減價頭炮 秦PLUS榮耀版售7.98萬
比亞迪龍年減價頭炮 秦PLUS榮耀版售7.98萬
都市麗人今年或派息 內地目標開1100店
都市麗人今年或派息 內地目標開1100店
朗廷去年可分派收入近3億 不分派
朗廷去年可分派收入近3億 不分派
花旗：澳門高端中場賭客新春下注飈
花旗：澳門高端中場賭客新春下注飈
啟德新商場引進低碳節能技術
啟德新商場引進低碳節能技術
高盛上調標指目標至5200點 盈利增長成動力 仍有3.9%上升空間
高盛上調標指目標至5200點 盈利增長成動力 仍有3.9%上升空間
FT：蘋果或被歐盟罰42億 涉違競爭法
FT：蘋果或被歐盟罰42億 涉違競爭法
LV中國部分產品加價
LV中國部分產品加價
華府擬放慢汽車電動化計劃
華府擬放慢汽車電動化計劃
張兆聰：中海油現突破 可博新升浪
張兆聰：中海油現突破 可博新升浪
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：AI技術突破 利閱文變現
黃雯怡：AI技術突破 利閱文變現
陳頴峰：AI創作 版權點算？
陳頴峰：AI創作 版權點算？
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之三）
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之三）
技術取勝：中電信料向4.5元推進
技術取勝：中電信料向4.5元推進
何民傑：全面「撤辣」助年輕家庭上車
何民傑：全面「撤辣」助年輕家庭上車
710萬買勞斯萊斯 現代健康：為招呼貴客
710萬買勞斯萊斯 現代健康：為招呼貴客
劉思明：市場主題輪動 高息股接力做好
劉思明：市場主題輪動 高息股接力做好
周顯：活化股市先廢除手數
周顯：活化股市先廢除手數
湯文亮：香港銀行非常大方
湯文亮：香港銀行非常大方
珺瓏灣蝕45% 4年前九成一按入市 開放式234萬沽 原業主或「抬錢」賣樓
珺瓏灣蝕45% 4年前九成一按入市 開放式234萬沽 原業主或「抬錢」賣樓
潘蘇通凱旋門銀主盤1128萬沽 返10年前價
潘蘇通凱旋門銀主盤1128萬沽 返10年前價
瓏碧劈價三成後首撻訂 買家損手26萬
瓏碧劈價三成後首撻訂 買家損手26萬
新港人投訴代理銷售失實 地監局：正跟進個案
新港人投訴代理銷售失實 地監局：正跟進個案
施羅德基金放售NATE全幢 市值5.5億
施羅德基金放售NATE全幢 市值5.5億