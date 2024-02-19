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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

增配港股MPF 宜逐步勿急進

【明報專訊】港股新春後做好，恒指重上16,000點，惟回看今年首月回報，強積金（MPF）股票基金中，香港股票基金仍然是表現最差的股票基金類別，而日本股票基金則躍升至首名。儘管中央近日連番出招撐市，對內地和香港股市起了一定支持，但市場仍關注內房債務問題，因此即使有意增持港股基金，宜逐步調配，毋須急進。

明報記者 袁國守

根據強積金諮詢機構GUM最新公布的強積金表現報告，於2024年1月，強積金供款人每人平均蝕5032元。截至今年1月31日，「GUM強積金綜合指數」下跌2.1%，報220.8點；「GUM強積金股票基金指數」跌3.7%，報282.8點；「GUM強積金混合資產基金指數」跌1.3%，報227點；「GUM強積金固定收益基金指數」輕微下跌0.03%，報125.5，反映上月股票類型基金表現較混合資產和固定收益基金差。

以地區計，1月份，日本股市表現出色，因日本政府在高息環境下堅持維持極低的利率，這為企業提供相對便宜的借貸成本，促進了投資和經濟活動。同時，日圓貶值對日本的出口和旅遊業產生正面影響，進一步推動股市增長。此外，「股神」巴菲特對日本市場的興趣也引起投資者的關注，有助提升市場信心。

港股基金1月表現差 日股跑出

因此，日本股票基金於1月份表現最佳，升5.2%，在MPF股票基金中排第一；緊隨其後為其他股票基金、美國股票基金、環球股票基金及歐洲股票基金，於上月全錄得正回報；反觀，亞洲股票基金、大中華股票基金及香港股票基金續跌，其中表現最差為香港股票基金（追蹤指數），跌9.8%（見表）。GUM指出，美國和歐洲地區的股市表現不錯，因為美國的經濟數據表現良好，尤其是去年12月份的非農就業人數變化超出預期；歐元區的GDP初值亦符合預期，但核心通脹率仍然偏高，預計短期內難以降至目標水平。至於內地和香港市場，則受到「產業鏈去中國化」和內房問題的困擾，這拖累了整個亞洲地區的股市指數回報。

另一強積金研究機構積金評級亦指出，香港及中國股票基金在1月份表現仍落後，下跌約9.21%，是強積金推出以來，以1月份表現計，表現第三差的1月份。積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，雖然2024年之始，所有基金表現指數為負回報，但從歷史上看，1月份錄得負回報對強積金成員卻是有利的。他續指出，雖然MPF過去表現並不能預示未來的結果，但MPF歷史以來在1月份的10次負回報中，其全年回報有七成是正數。

此外，叢川普表示，雖然傳統的混合資產基金在2024年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，由於其投資在香港及內地股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，故錄得正回報，這種配置差異帶來的影響，可以從1月份香港及中國股票基金與美國股票基金之間的10.8%回報差距中看出，這是該兩種資產類別自強積金推出以來最大的1月份回報差距。

GUM亦指出，2024年開局承接去年走勢，環球市場繼續兩極化，減息將是今年主導市場的主軸；除了減息外，其他重要的市場影響因素包括美國大選、中美關係、以巴衝突，以及俄烏戰事等地緣政治發展。在中美關係方面，市場將密切關注兩國之間的貿易摩擦和經濟合作的進展；內地與香港方面，中央的刺激政策對股市提供了一定程度的支持，但長遠來說，市場仍需關注內房債務發展等因素的影響。綜合分析，目前市場仍存在眾多不明確因素，就算MPF成員有意增持港股基金，只宜逐步配置，不應過分冒進。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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