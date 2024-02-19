萬景峯做價回穩 均呎企1.6萬

明報記者 歐陽慧恩

中原高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，萬景峯於去年第四季成交價下跌，但近兩個月來做價已漸穩定，最新成交的5座中層E室，實用508方呎兩房間隔，以840萬元沽出，實呎16,535元；原業主2012年608萬元購入，持貨近12年，帳面賺232萬元或38%。

兩房840萬沽 12年帳賺近四成

陳續指出，近年本港樓市走勢較受政策影響，若新《預算案》再「減辣」，料將有利換樓客換樓，交投亦有望回升。

其他屋苑則仍見減價及蝕讓成交。中原分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山薈晴1座低層A01室，實用237方呎開放式間隔，議價後減60萬元或17%，以290萬元易手，實呎12,236元，為屋苑一、二手成交歷來首見「2字」頭成交；原業主2016年以334.3萬元一手購入。帳面蝕讓約44.3萬元或13%，連使費料實蝕約54萬元或16%。

薈晴開放式戶業主料損手16%

另中原副區域營業經理王勤學指出，元朗尚悅10座低層H室，實用743方呎3房1套間隔，以645.3萬元沽出，實呎8685元，料為屋苑同類700方呎以上大單位成交價新低，並屬屋苑二手呎價新低；原業主2015年以728萬元一手購入，帳面蝕82.7萬元或11%，連使費料實蝕115萬元或16%。

市場消息指出，中半山君珀頂層複式銀主盤，實用2392方呎，屬4房兩套連平台間隔，以約7200萬元售出，實呎約3萬元。

資料顯示，原業主料具內地背景，2012年以逾1.5億元一手購入單位，至2021年中淪為銀主盤，2022年叫價高逾1.55億元，及後曾轉以拍賣形式放售，去年底更減價至6885萬元，同樣未獲承接，現成交價較高峰期叫價減約8300萬元或54%，並比逾11年前一手購入價，貶值約7800萬元或52%。

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