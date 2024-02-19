上月工商物業買賣18.6億 近4年低位

1月寫字樓成交額跌近九成

潘志明指出，1月商舖買賣宗數有約42宗，較去年12月約49宗，微跌約7宗或14%；成交金額約5.48億元，按月跌約11.5億元或68%；但當中不乏矚目成交，如資深投資者羅守輝或相關人士持有的葵芳匯地下及1至3樓，以約3.1億元沽出，新買家為華潤隆地。

寫字樓方面，由去年12月約22宗，按月增加9宗或41%，至上月約31宗，惟成交金額約3.99億元，按月大減約27億元或87%，反映寫字樓成交以低價物業為主。至於1月工廈買賣，成交宗數115宗，按月跌8宗或6.5%；涉金額為9.17億元，按月挫4.6億元或34%。

分析：樓市觀望氣氛濃厚

潘認為，2024年至今港股、樓市表現未如理想，令市場整體投資氣氛疲弱，窒礙投資者入市信心，市場普遍期待本月底公布的《財政預算案》，政府會對樓市「撤辣」，令本月整體觀望氣氛更濃厚。