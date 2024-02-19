億京橋頭圍原址換地申請獲接納

已獲批建5幢住宅 涉1850伙

洪水橋/厦村新發展區首宗獲接納作進一步處理的換地申請，是億京持有的元朗橋頭圍項目，包括現有4S汽車城（4S City），今年1月底已獲城規會批准其商住發展，獲准興建5幢47層高的摩天住宅大廈，涉單位總數約1850伙，建築物高度160米（主水平基準上），另設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面約116萬方呎。

據地政總署早前公布，洪水橋/厦村新發展區作原址換地的申請人，可選擇以標準金額補地價，亦可選用傳統補地價方法。與古洞北及粉嶺北新發展區操作方式相同，假如申請未能於訂明期限前完成處理，政府會開展收地程序。資料顯示，發出及接納換地基本條款建議書最後期限，為明年3月31日，但署方暫未有具體公布該發展區的標準金額水平。

就洪水橋/厦村新發展區原址換地申請事宜，地政總署回應本報指出，署方收到3宗申請，其中一宗申請涉第19B區非工業用地，已獲接納作進一步處理，所涉用地全為申請人擁有，不涉第三方土地；其餘兩宗申請仍在審理，會適時公布該發展區原址換地補地價的標準金額。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，汲取古洞北及粉嶺北新發展區原址換地經驗，料發展商提早申請，免遭政府強制收回土地；而是次換地申請，將於今年4月30日截止，申請時間只有3個月，而接納換地基本修款建議書則在明年首季，意味政府與申請人磋商補地價仍有相當時間。

業界估補地價30億

他稱參考過去洪水橋/厦村內改劃項目，每方呎補價約3000至4000餘元，早前古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地申請，每方呎補地價至去年底下調至約2600元，估計洪水橋/厦村新發展區內補地價，較古洞北等地方略低，參考洪水橋近期一手盤呎價，認為每方呎補價約2480元會較合理，推算億京橋頭圍項目涉補價金額約30億元。