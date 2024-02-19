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經濟
2024年2月19日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
飛港外地航企少疫前三成 業界：港機場缺人手限制復航 學者：或要增外勞
外勞配額若用盡 年底料仍缺萬人
機管局減着陸費 業界：非增航班主因
人行MLF利率維持不變 淨投放10億
黑石集團 Joseph Zidle：美投資推動增長 高通脹高息持續
黑石集團：美下一周期通脹料高之前1.7%
晶科趨依賴吉利 貢獻36%收入
匯控稅前料多賺近倍 望續回購 全年派息或翻一番 市場憂今年淨息差降
港人春節北上消費 微信：交易筆數增5倍
44城市內房成交 春節按年挫四成
雷軍：小米京工廠投產 年產逾千萬台
美妝分享平台藉AI整合追隨者數據
分析大數據 助業者精準投放廣告
買銀主盤未必平價 留意有無改建
環球經濟數據
金子：看好納指前景 Call 10126
張兆聰：內地航空股低殘 值博率不俗
張兆聰：美股升勢擴散 留意鋼鐵股NUE
伍禮賢：濠賭收入續升 美高梅中國待回調吸
鄭子豐：A股低廉 可分散配置科技通訊服務等
陳大為：5月恐難減息 炒美股資金或變陣
袁國守：健身設備需求增 Garmin可吼實
謝偉銓：適度修訂強拍條例 助加快舊區更新
開兒童戶口 儲利市錢學理財
沈永年：港人珠海擺攤創業 拼夜經濟
許健生：創科靠前沿 香港玩不完
涂國彬：金價靜極思動 焦點還看通脹
溫傑：中煤能源待回調分段吸
袁國守：A股復市 料「國家隊」續買貨
林少陽：港股料醞釀一波技術反彈
技術取勝：中電處250天線之上
李聲揚：庫房消失的20億
蔡金強：春節見聞錄：消費體感強於預期
艾雲豪：讀藝術文科生 打理210億基金王國有竅門
李順威：工業股有「錢途」
劉思明：大市提防形勢大好下逆轉
瑞銀亞洲：內需股走强 海底撈購22433
摩根大通亞洲：日股挑戰新高 日經購10141
周顯：莊家非洪水猛獸 可谷起成交
張佩儀：MPF投資若考慮ESG 助揀管治良好企業
王弼：勿用價值投資法炒音樂椅股
曾淵滄：現價買內銀 有望賺價收高息
湯文亮：負資產原來是人造產品
陳永傑：聯儲3月難減息 5月有機會
廖偉強：果斷「撤辣」刻不容緩
布少明：眾望所歸 「辣招」豈能留低？
馬泰陽：預算案宜「撤辣」 免樓市失控
信置擬今年推4新盤 涉1961伙 均具鐵路概念 中環項目打頭陣
4市區新盤擬下月推 天璽‧海最矚目
渣甸山睦誠道屋地 叫價降至1.9億放售
億京橋頭圍原址換地申請獲接納
新城市廣場新春消費額升20%
上月工商物業買賣18.6億 近4年低位
城軒近土瓜灣站 瞄準家庭客
萬景峯做價回穩 均呎企1.6萬
增配港股MPF 宜逐步勿急進
周顯：莊家非洪水猛獸 可谷起成交
【明報專訊】常常有人指摘我：你只管罵，完全不提正面建議，實在「不該」（拜黃毓民所賜，這本來簡單的名詞成為了嚴厲的咒罵）。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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飛港外地航企少疫前三成 業界：港機場缺人手限制復航 學者：或要增外勞
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人行MLF利率維持不變 淨投放10億
黑石集團 Joseph Zidle：美投資推動增長 高通脹高息持續
黑石集團：美下一周期通脹料高之前1.7%
晶科趨依賴吉利 貢獻36%收入
匯控稅前料多賺近倍 望續回購 全年派息或翻一番 市場憂今年淨息差降
港人春節北上消費 微信：交易筆數增5倍
44城市內房成交 春節按年挫四成
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鄭子豐：A股低廉 可分散配置科技通訊服務等
陳大為：5月恐難減息 炒美股資金或變陣
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謝偉銓：適度修訂強拍條例 助加快舊區更新
開兒童戶口 儲利市錢學理財
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涂國彬：金價靜極思動 焦點還看通脹
溫傑：中煤能源待回調分段吸
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技術取勝：中電處250天線之上
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布少明：眾望所歸 「辣招」豈能留低？
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4市區新盤擬下月推 天璽‧海最矚目
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億京橋頭圍原址換地申請獲接納
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