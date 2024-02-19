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經濟
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開兒童戶口 儲利市錢學理財

【明報專訊】新春期間，小朋友利市豐足，父母應把握機會向子女灌輸正確理財觀念。儲蓄向來是理財的第一步，父母透過為子女開立兒童儲蓄戶口，助子女培養儲蓄習慣，同時認識銀行服務。開戶過程中，學習貨比三家，也是小朋友學理財不可或缺的一環。

明報記者 劉敬華

選擇任何理財產品，也要先了解自身的理財需求，然後再比較同類產品特點，篩選當中符合個人需求的理財產品。父母可引導子女定出用作儲蓄的利市金額，再比較各銀行的最低開戶要求及戶口特點。目前大部分銀行的兒童儲蓄戶口均不設最低開戶金額要求，是次進行比較的兒童戶口最低開戶金額要求介乎0至1000元，其中建行亞洲智Smart兒童港元儲蓄戶口的最低開戶結存要求為1000元。

存5000元或以上 享利息0.875厘

市場上的兒童儲蓄戶口一般不設低額結存服務費，即戶口結存低於5000元，也不需向銀行支付任何費用。不過，要讓孩子明白存款於銀行可獲利息此一好處，便要留意現時大部分銀行少於5000元的活期存款利率為0厘，僅少數銀行在儲蓄存款少於5000元的情况下也可提供利息，如華僑銀行只要為個人客戶，且其港元活期儲蓄戶口結餘為0元以上，便可獲0.875厘年利率。至於活期存款戶口結存於5000元或以上，是次比較的各家銀行均可提供0.875厘的年利率。此外，個別兒童儲蓄戶口可於活期存款牌價之上提供額外利息，如信銀國際的My Dear Account親親戶口可提供港元儲蓄額外年利率0.1厘。

除提供利息的實際功能，兒童儲蓄戶口能否提升小朋友對儲蓄的興趣亦十分重要。小朋友的喜好不盡相同，部分兒童儲蓄戶口會透過提供存摺簿，讓小朋友透過「打簿」見證戶口結存慢慢增加，從而明白積少成多的理財概念，如東亞理財小博士儲蓄帳戶、中銀香港「孩子天」儲蓄帳戶及華僑銀行My Kid儲蓄計劃也提供存摺簿。

部分提供可查數戶口卡 增儲蓄樂

很多小孩對銀行的印象就是父母到銀行櫃員機提款或存款，因此部分銀行的兒童儲蓄戶口提供可查數、但不能提款的戶口卡，以增加小朋友使用銀行戶口儲蓄的樂趣，如建行亞洲智Smart兒童儲蓄戶口提供的銀行卡可讓小朋友透過櫃員機查閱戶口結存，但不提供任何提款、轉帳及繳費功能。若子女希望可同時擁有自己的存摺簿及戶口卡，部分銀行如大新Thomas & Friends兒童儲蓄戶口便可同時提供存摺簿及存款卡。

無論選擇戶口卡或存摺簿，父母協助子女選擇時，宜留意居所附近是否設有相關銀行的櫃員機或打簿機，由於兒童戶口提取功能大多需於銀行分行進行，選擇時亦應留意分行網絡是否方便。近年網上銀行愈來愈普及，如希望子女及早接觸網上銀行服務，部分兒童戶口如匯豐兒童儲蓄戶口及東亞銀行理財小博士儲蓄帳戶也有提供網上銀行服務，讓小孩於網上查閱帳戶結餘。

現時銀行活期存款利息偏低，均不逾1厘，吸引力遜於近年銀行不時推出可逾3厘的新資金港元定存優惠，若子女利市錢金額較大，父母或可考慮以自己的名義為子女開立定存。除此以外，目前個別銀行亦有就新開立兒童儲蓄戶口提供特惠儲蓄利率，以中銀香港為例，推廣期內該行的「中銀理財」個人客戶成功為子女開立全新「孩子天」儲蓄帳戶或「自在理財」帳戶，合資格客戶符合指定條件，便可享指定1個月存款期的《FamilyMAX 智賞息活期存款》，首10萬元或以下存款的港元活期儲蓄優惠年利率可達3.5厘。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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