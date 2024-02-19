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經濟
鄭子豐 投資放大鏡

投資策略

鄭子豐：A股低廉 可分散配置科技通訊服務等

【明報專訊】在分享今年市場展望的場合上，投資者經常問目前如何應對A股和港股。MSCI中國指數連續3年錄得負回報，今年以來仍維持跌勢。中國政策制定者將重點轉向確保具質素的經濟增長，投資者需要保持耐心，但股市持續下跌反映迫切需要協調政策支持來恢復市場信心，我們相信時機已不遠了。

一些投資者將中國當前的經濟狀况與日本「迷失數十年」類比，當時日本企業和家庭在房地產和股市泡沫破裂後面臨債務激增，超過了資產價值，我們不同意這個類比。誠然，中國資本市場正經歷類似幅度的調整，以MSCI中國指數為例，自2021年以來已跌逾60%，即使這指數與內地投資者關係未必最密切。至於內地投資者更擔心A股，滬深300指數自2021年高位以來已跌近45%。不過與日本自股市泡沫爆破以來實際工資大幅下降不同，中國的實際收入仍在增長。從消費者支出的角度來看，中國零售增長在2023年放緩至7%左右，與日本在「迷失數十年」期間停滯甚至下降的消費趨勢相比，優勢仍明顯。最重要的是，中國的超額淨現金存款在過去兩年飈升至20萬億元人民幣，與當時資產淨值陷負數的日本形成鮮明對比。

中國不會「日本化」

儘管情况不像日本「迷失數十年」時那麼嚴峻，但中國儲蓄的增加確實反映信心受到侵蝕，這或減緩企業層面的資本支出增長和中產階級的消費升級。後者尤其值得注意，因為針對價格敏感消費者的大型折扣商店和電子商務平台愈來愈受歡迎。這種現象正在蔓延至香港居民，不少人淨財富縮減，尤其是在房地產市場低迷的情况下，紛紛湧入深圳尋求更物有所值的消費體驗。

A股跟隨恒生指數的弱勢，中國當局最近注意到並採取了一些強而有力的措施。人民銀行宣布自2月5日起將銀行存款準備金率調低50個基點，作為增加流動性以重振經濟增長的一部分。同時媒體報道稱，當局正在考慮設立2萬億元人民幣的平準基金來支持境內股市。如果得到確認，基金規模將超過2015年上一次市場提振措施的規模，再加上知名上市公司的回購或股東增持，應該會穩定股市並重振投資者情緒。

不過，如果不解決結構性問題和促進具有戰略意義的行業發展，所謂協調良好的一籃子措施其實並不完整，為了解決房地產市場問題，或需要一個框架為資金短缺的內地開發商，提供確保預售房屋交付所需的流動性。我們等待政府釐清針對開發商的支持措施，以恢復對房地產市場的信心。為了鞏固中國的長期地位，當局或需在全國範圍內推出更多措施來支持具有戰略意義的重要產業，例如數碼化、半導體、自動化、電動車供應鏈和清潔能源。這些行業的許多龍頭企業都在A股市場上市。我們認為內地仍有空間進一步放鬆貨幣和財政政策，這使得離岸市場中，有能力持續派發高息的股份（例如通訊服務業的公司）估值具吸引力，其股息收益率達到高單位數。

中國正走出一條自己的金融改革之路，無可避免會橫生枝節。雖然如此，考慮到過往經驗和其他新興市場相比，中國股市估值仍非常低廉，為投資者帶來正面驚喜的門檻非常低。分散配置符合政策制定者優先關注的行業，例如科技、通訊服務和非必需消費品，應有助於投資者跑贏大市並降低風險。不同行業和股票之間可能存在的差異，意味着中國股市對於審慎選股和採取主動管理投資策略（包括長短倉）的投資者特別有吸引力，這些應有助於投資者更好地駕馭不斷變化的地緣政治及政策格局。

渣打銀行北亞區投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄭子豐 投資放大鏡]

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