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美妝分享平台藉AI整合追隨者數據

【明報專訊】分享美容護膚心得的網上平台有不少，但大部分都是由網紅或藝人主導，是否「有償推薦」產品，有時難以判斷。有初創公司表示要建立一個由素人主導、品牌中立的美妝分享平台，並用了近兩年將大量產品資料和用戶留言數據化，以及研發兩個人工智能程式。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

Sorra創辦人陳懿喬表示，2020年初因長時間戴口罩導致皮膚敏感，用過一些護膚品反而令敏感更加嚴重，令她覺得有需要學習化學品和皮膚知識。於是她報讀了一個課程，導師是一名在英國取得化妝品科學碩士學位的回流港人。

上課期間，她在Instagram（Ig）上分享部分自己消化課程內容後的知識，不料大受歡迎，很快吸引了數萬個追隨者，部分追隨者踴躍留言，分享和比較自己使用某些護膚品的經驗，促使她在同年成立公司。到2022年中，Sorra的IG追隨者已增至約12萬。這時她開始考慮，能否將大量產品資料和用戶留言數據化；同時希望研發兩個人工智能（AI）程式，分別是「AI（產品）推薦引擎」和「AI皮膚分析」，為用戶提供個人化建議。

分析產品 給出不同評級

徵詢過一些IT人後，便招聘員工研發上述兩個程式；另一方面，將大量產品資料和留言數據化，以便日後搜尋，同時設計一套嚴格的留言制度，在該公司網站上推出。例如，仔細分析每款產品成分表，視乎每個成分是否有可能引致敏感，或屬於防腐劑，甚或已被部分地區禁用等，給予「安全」、「一般」或「風險」的分類。至於每款產品，按其成分表內各種成分的分類和含量高低，再給予「安全」、「一般」或「風險」的整體評級。

陳懿喬表示，分享美容護膚心得的網上平台有不少，但大都是由網紅（KOL）主導，往往涉及「有償推薦」產品。此外，某些品牌可能會借助大量「打手」，在社交媒體為其新產品造勢。她希望Sorra上的用後感分享，是由素人主導。為了將「打手」的影響減到最低，她構思了一套非常嚴格的留言制度。

首先，所有人必須用手機號碼註冊成為網站會員，才可以在網站留言評論。每名會員每周最多可留言5次，同一款產品每周只可留言1次。此外，亦會透過積分獎賞，鼓勵會員為每次留言拍攝產品樽面、樽底和購買單據，以及使用產品前後的皮膚相片，上載到網站。

設留言制度嚴防「水軍」

若一名會員簡單寫下數十字評論，未有上載相片，只獲5分；若做足上述程序，可獲25分。同時，該評論亦會出現一個「真實用家認證」標誌，讓其他會員瀏覽時識別。該公司這個留言制度，令到「水軍」難以短時間內大規模造勢。

至於研發多時的AI推薦引擎，則需要會員回答12條問題，包括年齡、膚質、最關注的3個皮膚問題，偏好產地、成分和價格範圍，以及現正使用哪些護膚品等，結合以往大數據來推薦產品。

陳懿喬強調，AI推薦引擎秉持品牌中立原則，只根據針對該會員的分析結果和以往大數據來推薦產品。理論上，這程式推薦的產品，會隨着時間而略有改變，隨着數據愈來愈多，應該會愈來愈準確。

1月15日AI推薦引擎和上述會員及留言制度，已隨新版網站推出。現時該公司Ig戶口約有15萬追隨者，當中近七成是香港人，近三成是台灣人。要令這些追隨者全部轉到網站成為會員，需要相當時間。暫時來說新版網站上的留言超過一半都有「真實用家認證」標誌。

至於技術更複雜的AI皮膚分析，現時仍在測試階段，希望在今年中推出。這可能是以手機App形式推出，但不排除整合在網站內。用戶使用AI皮膚分析時，必須為素顏，即臉部沒有塗上任何護膚品或化妝品，以避免各種瑕疵被遮蓋。用戶只需對着智能手機鏡頭約15秒，AI皮膚分析可檢測出皮膚的12個數據或特徵，包括肌齡、眼周年齡、眼袋、皺紋、水分、泛紅、毛孔、膚色均勻度和暗瘡等。

AI皮膚分析可檢出12類膚質特徵

雖然某些藥妝店近年也設有儀器為顧客分析皮膚，但大多數都是單次使用。該公司鼓勵會員將來經常使用AI皮膚分析，來作為個人紀錄，尤其是使用某款產品後，皮膚問題是否有改善。

陳懿喬指出，研發這兩個人工智能程式，以及設計出會員及留言制度，都是為深度了解用戶和產品，從而精準配對。

[新經濟新天地]

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