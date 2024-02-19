匯控稅前料多賺近倍 望續回購 全年派息或翻一番 市場憂今年淨息差降

明報記者 歐陽偉昉

為應對利息即將下行，匯控去年表示已透過利率對冲以延長加息的影響，不過巴克萊發表報告，認為匯控和渣打（2888）擴大對冲有正面幫助，但不太可能有效地緩解息差下降的敏感度，加上中國內地經濟長期放緩，預期未來淨利息收入增長前景較黯淡。不過巴克萊認為，隨着內地來港旅客增加，將為財富管理收入帶來持續的增長動力。

巴克萊料內房撥備升 情况仍可控

巴克萊預計，匯控第四季的淨息差將進一步下跌，費用收入則受季節性因素影響，不過資本比率則會相當強勁，有助該行再推出20億美元股票回購。內地房地產市場過去兩年疲弱，匯控已為內房貸款作出22.7億美元信貸損失撥備，巴克萊認為內房疲弱持續，撥備仍會進一步增加，但情况可控。

巴克萊給予匯控「超配」評級，認為亞洲財富管理和淨利息收入增長，有助盈利好過市場預期，匯控估值較低亦限制下行風險，不過目標價下調11%，至800便士（約78.65港元）。

富瑞：本季或宣布回購20億美元

因應交易用資金成本在第四季上升，富瑞預期匯控2023年淨息差為1.69厘，全年淨利息收入為365億美元，按年上升11.9%，不過因應預期貸款增長緩慢，富瑞預期明年淨利息收入按年下跌1%至2%。匯控出售加拿大業務在去年底獲當地政府批准，除了預期在今年上半年派發0.21美元特別息，富瑞預期匯控會在本季宣布回購20億美元。

另外，匯控持續地回購，股息有業務盈利帶動，有助有形股本回報率維持在15%至16%。該行給予「買入」評級，目標價為980便士（約96.54港元）。