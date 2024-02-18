明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：HP推多合一便攜桌面電腦

【明報專訊】手提電腦輕巧可攜，又內置電池，可以去到哪裏就用到哪裏；但其缺點是屏幕和鍵盤較小，會拖慢閱讀和操作速度；桌面電腦的優點和缺點則剛好相反。HP近期推出一款稱為「多合一便攜式桌面電腦」的新產品HP Envy Move 24，希望綜合兩者的優點。

「多合一便攜式桌面電腦」是指這產品一方面有如一般桌面電腦，擁有全尺寸的長鍵盤和23.8吋的大屏幕；另一方面，它又具備一定的移動性，至少可以在家中或者公司內隨處移動。

重約4.1公斤 電池可用4小時

原來，HP Envy Move 24已將屏幕和主機整合在一起，兼且內置了B&O的揚聲器和鋰電池，體積是「55.23 x 36.66 x 14.86厘米」，重量約4.1公斤。此外，機背還設有手抽及放置鍵盤的袋；而隨機附送的鍵盤是一個藍牙無線鍵盤，並內置了觸控板。

所以，若只是在室內作短距離的移動，也相當方便；還可以即開即用，毋須接駁任何電線。至於使用電池時的續航力，則約為4小時。

HP Envy Move 24配備Intel的第13代Core i5-1335U處理器、16GB的LPDDR5-4800MHz記憶體、1TB的NVMe M.2固態硬碟（SSD），以及Windows 11家用版，顯示屏為觸控式，售價10,999元，3年有限保養。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

上 / 下一篇新聞