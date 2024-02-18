市場押注美聯儲5月減息概率急降

預期延遲至6月始減息

市場主流預期至今年底，聯儲局減息幅度由上周的1厘至1.25厘，縮窄至1厘。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）上周五表示，今年減息3次是合理的基本預期，目前已見物價穩定，但需要有更多工作。阿特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）指出，若通脹數據表現更佳，會支持今年減息3次，而非目前偏向的兩次減息。

減息預期下降，推動美元指數上周三曾回升至接近105水平，上周五收報104.27，單周上升0.16%，連續第7周上升。內地將於下周一復市，長假期內離岸人民幣保持平穩，在7.2至7.23水平波動，不過彭博指投資者正在準備對冲人民幣日後貶值風險的期貨工具，除美國通脹數據降低上半年減息的概率，加大人民幣貶值壓力外，資深外匯交易員Brent Donnelly指內地經濟問題，亦使人民幣難以升值。