新港人投訴代理銷售誤導 面臨被殺訂 中原：對方清楚樓盤位置 沒證據支持指控

【明報專訊】有新香港人買家聲稱被地產代理誤導新盤位於「九龍最好校網」，以逾千萬元購入以為在九龍城、實際在深水埗的一手新盤單位。該名買家繼日前到地產代理粉嶺舖頭外拉橫額後，昨午（17日）到涉事代理行、即中原地產位於尖沙嘴總部大樓下拉橫額抗議。中原地產董事（企業風險管理）郭家豪日前回覆本報查詢時說，投訴人於去年2月11日以訊息向公司職員查詢愛海頌應該沒有賣完及提供愛海頌地產消息，該信息已清楚表示愛海頌是位於長沙灣。公司職員亦有給予其他樓盤資料，但投訴人與丈夫商議後，決定購入愛海頌物業。郭指未有證據支持投訴人指稱公司職員於銷售過程中有失實陳述及誤導有關物業地區及校網一事。
警方表示，昨午近3時接獲一名40歲姓李女子在尖沙嘴廣東道7號報案，指自己懷疑被一家地產公司的不良銷售手法騙去金錢，並連同其母親及友人一同到上址拉橫額抗議。警員到場調查，李表示已向消委會及地監局投訴，案件列糾紛。
地監局銷監局稱要了解事件
本報就事件向地產代理監局查詢，地監局回覆，監管局要了解有關事件，未能就個案作出任何評論。然而，監管局提醒地產代理，在向客戶提供物業資料時，必須小心謹慎，不可作出有失實或誤導的陳述。一手銷售監管局表示，該局會了解事件情况，如發現有違例，會進行調查。
本報昨晚與該買家李女士聯絡，她表示，一直居於內地，隨着本港全面通關，希望讓3名子女到港接受教育，欲在九龍城名校區置業，在代理游說下，去年2月購入了深水埗愛海頌一個頂層連天台單位，涉及1650萬元，目前已支付逾300萬元訂金及印花稅。
稱長居內地 去年買樓只付3.75%印花稅
她憶述簽約的情况，指代理要求她在白紙上簽名，先後共簽逾百個名，但紙上大量英文，她說自己教育程度只得中三，不明白內容，因相信代理是專業，仍購入物業。她指代理強調愛海頌是位於「九龍區的最好的學校網區」，她亦三番四次向代理查詢，「香港名校網有無其他選擇」，終以1650萬元購入愛海頌單位。
翻查資料，李女士購入愛海頌5座頂層連天台單位，實用面積772方呎，連同545方呎天台，成交價1650萬元，物業成交紀錄冊顯示，買家在2023年2月17日簽署臨時買賣合約，支付約樓價5%作訂金，即82.5萬元，並在一星期後，即2月24日簽署買賣合約。李女士需要簽訂臨時買賣合約後的90日、180日再額外支付樓價5%，即合共支付247.5萬元訂金，餘額將在簽訂臨時買賣合約後360日付清，即2024年2月12日。
買家稱一直未能聯絡代理
李女士表示，自己居於內地，對港樓毫不認識；但據資料顯示，她只支付樓價3.75%印花稅，即61.875萬元，意味她已是香港永久居民，屬新香港人，購入物業合共支付逾309萬元。不過，據愛海頌成交紀錄冊資料，該單位尚未被「終止交易」，意即未撻訂。由於須付清樓價餘額的期限已過，李女士若不完成交易將面臨被殺訂風險。李女士又稱，自發現被誤導後，一直未能與代理聯絡上，惟擔心違約被追收差價，一直如期付訂金，目前已屆付清樓價的期限。她表示，一直透過中原安排與發展商聯絡，發展商初步回覆她，延期成交需要繳付約6厘的利息開支，因而令她卻步。被問及有否被殺訂的可能，她斷言一定會向中原追討。