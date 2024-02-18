新港人投訴代理銷售誤導 面臨被殺訂 中原：對方清楚樓盤位置 沒證據支持指控

警方表示，昨午近3時接獲一名40歲姓李女子在尖沙嘴廣東道7號報案，指自己懷疑被一家地產公司的不良銷售手法騙去金錢，並連同其母親及友人一同到上址拉橫額抗議。警員到場調查，李表示已向消委會及地監局投訴，案件列糾紛。

地監局銷監局稱要了解事件

本報就事件向地產代理監局查詢，地監局回覆，監管局要了解有關事件，未能就個案作出任何評論。然而，監管局提醒地產代理，在向客戶提供物業資料時，必須小心謹慎，不可作出有失實或誤導的陳述。一手銷售監管局表示，該局會了解事件情况，如發現有違例，會進行調查。

本報昨晚與該買家李女士聯絡，她表示，一直居於內地，隨着本港全面通關，希望讓3名子女到港接受教育，欲在九龍城名校區置業，在代理游說下，去年2月購入了深水埗愛海頌一個頂層連天台單位，涉及1650萬元，目前已支付逾300萬元訂金及印花稅。

稱長居內地 去年買樓只付3.75%印花稅

她憶述簽約的情况，指代理要求她在白紙上簽名，先後共簽逾百個名，但紙上大量英文，她說自己教育程度只得中三，不明白內容，因相信代理是專業，仍購入物業。她指代理強調愛海頌是位於「九龍區的最好的學校網區」，她亦三番四次向代理查詢，「香港名校網有無其他選擇」，終以1650萬元購入愛海頌單位。

翻查資料，李女士購入愛海頌5座頂層連天台單位，實用面積772方呎，連同545方呎天台，成交價1650萬元，物業成交紀錄冊顯示，買家在2023年2月17日簽署臨時買賣合約，支付約樓價5%作訂金，即82.5萬元，並在一星期後，即2月24日簽署買賣合約。李女士需要簽訂臨時買賣合約後的90日、180日再額外支付樓價5%，即合共支付247.5萬元訂金，餘額將在簽訂臨時買賣合約後360日付清，即2024年2月12日。

買家稱一直未能聯絡代理

李女士表示，自己居於內地，對港樓毫不認識；但據資料顯示，她只支付樓價3.75%印花稅，即61.875萬元，意味她已是香港永久居民，屬新香港人，購入物業合共支付逾309萬元。不過，據愛海頌成交紀錄冊資料，該單位尚未被「終止交易」，意即未撻訂。由於須付清樓價餘額的期限已過，李女士若不完成交易將面臨被殺訂風險。李女士又稱，自發現被誤導後，一直未能與代理聯絡上，惟擔心違約被追收差價，一直如期付訂金，目前已屆付清樓價的期限。她表示，一直透過中原安排與發展商聯絡，發展商初步回覆她，延期成交需要繳付約6厘的利息開支，因而令她卻步。被問及有否被殺訂的可能，她斷言一定會向中原追討。

[香港地產]