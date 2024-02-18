超微電腦單日挫兩成 憂AI概念或過熱 分析：美股未反映減息降溫 短期或調整

明報記者 歐陽偉昉

投資者看好超微電腦受惠人工智能對伺服器和半導體等基建設施的需求，去年股價已升2.63倍，即使上周五下跌，今年初以來已再升1.82倍，目前預測市盈率為31倍，接近AI龍頭股Nvidia（美：NVDA）的34倍。富國銀行上周五首度給予超微電腦「等配」的評級，認為雖然該公司與市場有差異化優勢，有助投資者持續地重估公司的估值，不過現時投資者已為其股價上升空間打上折扣。

倘AI提振業績遜預期 恐影響市場氣氛

另外，Nvidia將於本港時間周四公布季度業績，公司股價在年初至今的一個半月，已再上升46.63%，貢獻標指今年升幅四分之一以上。基金公司Gabelli研究分析師Ryuta Makino認為，投資者對Nvidia期望甚高，若公司只能滿足而非超出預期，那麼其股價可能會下跌至少10%，不過他看好在亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）仍在提升資本開支，有利Nvidia業務。顧問公司Truist首席市場策略師Keith Lerner指出，今年美股表現良好，實際上是科技股表現理想，其中核心是Nvidia，若投資者對人工智能的樂觀情緒未能通過盈利獲得滿足，恐怕會很快地影響市場氣氛。

美股三大指連升5周後齊跌

上周美國公布的1月消費者和生產者物價通脹皆高於預期，拖累美股三大指數下跌，標指上周五跌0.48%，收報5005點；納指跌0.82%，報15,775點；道指跌0.37%，報38,627點，三大指數均在連升5周後首錄下跌。安柏環球首席投資總監雷志海認為，美股尚未反映減息預期降溫，短期或會有調整，而去年推升美股的「神奇七俠」，蘋果（美：AAPL）和特斯拉（美：TSLA）今年走勢轉弱，餘下人工智能概念推升美股，基礎更為狹窄。不過，目前美國勞工市場強韌，企業盈利料續能提升，相信美股即使有調整，資金仍會留在市場，轉至估值較廉宜的消費類電子股，以及醫療、金融行業。