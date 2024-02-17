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2024年2月17日星期六
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港股發力漲395點 龍年開局三連升 科網ATMXJ領漲 下周迎北水回歸
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恒指成分股不變 國指納入聯通
陳健波任景信周胡慕芳 獲委港交所董事
美議員據指去信SEC促阻Shein上市
登輝：客戶將完成去庫存 助訂單正常化
商業房貸超標 美逾20銀行添壓 恐增準備金 紐約社銀早前大撇帳惹憂慮
OpenAI推Sora 文字可生成影片
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美斯代言股極兔速遞 曾挫26% 股民陪「坐」艇
樂風必發道商業項目補地價4億 總樓面逾14萬呎 每呎樓面2865元
華懋大埔滘段住宅地 批建15幢涉22.6萬呎
遠展藍地申建1385單位 伙數增3.5倍
殷然3房「財仔盤」3480萬沽 兩年賣平40%
影后惠英紅家人520萬購海茵莊園一房
美聯黃建業：今年要「保本保命」
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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