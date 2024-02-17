美聯黃建業：今年要「保本保命」

建議政府應果斷「全撤辣」

黃認為，「最壞時間已經過去」，加上預期今年中至下半年減息，以及受高才通來港買樓的支持下，料今年樓價會平穩。他又指出，市場出現多個危險警號，須慎防樓價急跌，引致民間財富蒸發，故強烈建議特區政府於新《財政預算案》中果斷「全撤辣」，並削減買賣物業印花稅。

廖偉強：若不撤辣 樓價或再挫一成

另利嘉閣地產主席施慧勤表示，去年本港和內地全面通關，但樓市發展未如預期，目前代理人數雖然減少，但仍是僧多粥少，集團會配合市况調整。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，樓價今年已跌約1.42%，從2021年8月的高位更回落24%，對後市只能「聽天由命」，若港府不「撤辣」，樓價或再下挫一成，屆時負資產數目將增加至約5萬宗或以上；若進一步「減辣」或「撤辣」，加上減息，樓價可望止跌回升，全年回升約5%至8%。