明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指成分股不變 國指納入聯通

【明報專訊】恒指公司昨宣布指數檢討結果，恒指成分股無任何變動，成分股數目維持82隻。國指則剔除中升（0881），納入中聯通（0762），假設國指於2024年2月14日調整，中聯通所佔比重將為0.52%。而科指納入同程旅行（0780），其佔比為1.24%，剔出萬國數據（9698），所有指數變動將於3月4日生效（見表），指數換馬買賣盤料集中3月1日（周五）收市反映。

匯控阿里比重降

恒指方面，假設指數於2月14日調整，「大笨象」匯控（0005）於恒指比重將被減磅0.92個百分點至8%單一股份上限，料換馬時追蹤指數淨流出約為13.91億元。其餘重磅股如阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）亦分別由8.33%及7.94%調整至8%。

科指納同程旅行 剔出萬國數據

國指方面，原已為藍籌股、被納入國指內的中聯通昨收報5.37元，伴隨大市升1.13%，市值達1643.12億元，料換馬時可吸2.25億元追蹤指數的資金入市。雖中升被剔出國指，但仍為藍籌一員，其原於國指的比重為0.18%，料換馬時被動資金淨流出約為7800萬元。

科指方面，成分股數目維持30隻，被新納入的同程旅行其佔比為1.24%，料可吸14.71億元追蹤指數的資金入市。另剔出萬國數據，其佔比原為0.13%，料換馬時追蹤指數淨流出約1.54億元；騰訊、阿里巴巴、美團（3690）、小米（1810）及京東（9618）比重均調整至8%。

恒生綜合指數成分股則由518隻減少至514隻，其中加入25隻及剔出29隻股份。在加入成分股中，有13隻為去年上市的半新股，包括鍋圈（2517）、瑞浦蘭鈞（0666）、極兔速遞（1519）及宜明昂科（1514）。成為指數成分股後，則有望被滬、深交易所按平均市值及流通量等條件篩選納入港股通名單迎北水。

相關字詞﹕半新股 科指 國指 恒指 藍籌 騰訊 阿里巴巴 季檢 恒指公司 匯控

上 / 下一篇新聞