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經濟

路透：匯控擬加強恒生風險管理 憂內房壞帳升

【明報專訊】路透社引述消息指出，匯控（0005）計劃加強對恒生（0011）的風險管理，以應對中國內地經濟放緩和房地產問題，帶來潛在壞帳增加憂慮。恒生高級管理層將與匯控亞太區的風險管理部門，在企業、零售、財富管理和私人銀行部門更密切地合作。恒生回覆查詢表示，不評論市場揣測。

消息人士指出，匯控計劃其亞太區風險管理部門，會與恒生分享專業知識和實踐經驗，新措施下恒生高層將定期參加匯控亞太區的風險管理會議，討論具體業務問題和關鍵市場發展。計劃仍在討論當中，很可能在今年實施。

恒生內房貸款八成涉民企

另外，兩行會分享亞洲主要市場相關監管和其他發展，對香港業務的相關影響，消息人士稱，銀行對日益嚴峻的經濟挑戰和更快速的監管變化，使得業務集中於有限地區，也需要有更廣泛了解，認為做法對匯控和恒生都是雙贏。

恒生回覆表示，該行一直貫徹強健的風險管理文化，並有堅實的風險管理機制以確保營運穩健。匯控回覆路透表示，明白重視風險文化的重要，積極風險管理有助於該行實現策略，服務客戶和社區，並安全地發展業務，匯控集團成員將受益於集團的優勢。

內地房地產市場過去兩年受新冠疫情、經濟放緩、爛尾樓等問題影響，多間大型民企開發商出現債券問題，拖累恒生預期信貸損失上升，與內地商業房地產風險承擔相關撥備，由2021年底的28億元增至去年6月底的85.47億元，撥備覆蓋率為20.9%。高盛早前發表報告指出，恒生的內地商業房地產貸款，有八成與民企相關，高於匯控和渣打（2888）的七成，以及中銀香港（2388）的兩成，比率為各大型港銀中最高（見圖）。恒生將於下周三（21日）公布去年度業績。

相關字詞﹕風險管理 經濟復蘇 恒生 匯控 內房

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