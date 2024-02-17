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經濟

中金：外資續沽貨 北向160億撐A股

【明報專訊】中金公司（3908）最新研究報告指出，截至本月7日的一周，海外主動資金續流出A股和港股，且規模擴大，當中A股主動外資流出3.7億美元（28.9億港元），被動資金只流入1.9億美元，今年以來A股主動外資流出10.95億美元。

該公司全球資金流向監測報告顯示，根據追蹤的EPFR資金數據，在該段期間，港股和ADR海外資金流出5.1億美元，對比前一周淨流入6.7億美元，其中主動資金流出6.4億美元，被動資金流入1.3億美元。今年以來，港股和ADR主動外資流出22.92億美元。

北向加速流入 南向走資逆轉

不過在互聯互通方面，本月5至8日一周，南向資金轉為流入，北向資金加速流入，其中南向總計流入39.5億港元，日均流入9.9億港元，比前一周日均流出18.8億港元改善。資金減持騰訊（0700）、小米集團（1810）及匯控（0005）等，增持的股份包括藥明生物（2269）、中國電信（0728）及中國神華（1088）等。至於北向資金淨流入160.8億元人民幣，日均流入40.2億元人民幣，比前一周日均流入19.9億元人民幣升約1倍。

該公司認為，上周二（6日）加強融券業務監管、支持匯金增持等利好消息曾刺激A股與港股反彈，北向資金自去年底曾錄單日回流逾100億元人民幣，但港股在上周二反彈後連跌3日，反映外資能否持續流入支撐市場仍需進一步觀察。

相關字詞﹕海外主動資金 中金公司 南向資金

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