港股發力漲395點 龍年開局三連升 科網ATMXJ領漲 下周迎北水回歸

國指及科指昨天更分別升2.7%和3.7%，大市成交額約706億元，比周四升50%。三大指數均連升兩周，全周3個交易日計恒指累升3.8%，國指及科指更分別累升約4.7%和6.9%。

升勢全面 82隻藍籌81隻升

除中國神華（1088）無升跌外，全線81隻藍籌報升，ATMXJ的5隻科技股推升恒指122點。阿里巴巴（9988）獲大戶增持，股價升約2.4%，騰訊（0700）和美團（3690）分別升2.2%和4.6%，小米集團（1810）及京東（9618）分別升5.5%和4.9%。

傳內銀支持項目 內房急飈

市傳內銀支持內房逾8200個項目的白名單，最少8隻內房股錄約一成或以上升幅。內房股雅居樂（3383）及合景泰富（1813）均升逾15%，遠洋集團（3377）和世茂集團（0813）各升逾14%（見表），重磅內房如中國海外（0688）升6.2%，龍湖集團（0960）升10.2%，碧桂園（2007）升9%。內銀股方面，工商銀行（1398）升1%，民生銀行（1988）、光大銀行（6818）、江西銀行（1916）和重慶農村商銀（3618）均升逾3%。

Tesla（美：TSLA）股價隔夜升逾6%，刺激新能源車股齊向上。比亞迪（1211）升約3.9%，小鵬汽車（9868）和理想汽車（2015）分別升約5.9%和5.8%，廣汽集團（2238）及零跑汽車（9863）均升約6.7%。此外，市場炒春節旅遊受惠股，美蘭空港（0357）升約13.2%，北京首都機場（0694）升8.6%，中國中免（1880）升5.7%，國航（0753）、東航（0670）和南航（1055）升介乎3.4%至4.8%。

分析：恒指或上試17000

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指或上試17,000點，能否站穩其上視乎宏觀面配合，近期市場重現板塊輪動，資金跟進信心恢復，兩會將於3月召開成為焦點，或延續板塊輪動行情。

明報記者