巴菲特減持愛股蘋果 涉千萬股 市場憂續沽貨

【明報專訊】曾在2021年表示減持蘋果（美：AAPL）股票可能是個錯誤的「股神」巴菲特，去年第四季減持其蘋果愛股。巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的申報文件顯示，其在第四季減持約1000萬股蘋果，減持幅度相當於其蘋果持倉的1.1%。截至第四季末，巴郡仍持有5.9%的蘋果股票。根據道瓊斯市場數據，這些蘋果持股截至周三約值1670億美元，佔巴郡總持倉五成。
中國銷售下滑 今年股價跌4%
自2018年底以來，蘋果股價累計上漲367%，同期標普500指數上漲約1倍。巴菲特去年在巴郡股東大會仍稱讚蘋果是「一家比我們所持有的任何股份都要好的企業」。不過蘋果近期面臨大量挑戰，除了在中國市場銷售下滑，歐盟亦對其應用商店App Store收緊規管，增長前景備受考驗，以致多名分析師將該股評級下調。
當主要科技巨企憑藉AI概念升勢持續，蘋果股價卻在今年以來（截至周三）跌逾4%。市場人士指出，今次巴郡減持蘋果的幅度仍然較小，但它有可能繼續減持。
此外，蘋果首款頭戴裝置Vision Pro本月初開售後，近日出現退回潮。美國科技新聞網站《The Verge》披露，由於蘋果允許消費者在購買14天內退回價值3500美元的Vision Pro，首批顧客已開始退貨。據稱，使用後頭暈或頭痛，產品重量集中在前方等，是退貨的部分理由。《The Verge》產品經理Parker Ortolani甚至認為，使用該產品導致其眼睛血管破裂。
銷售Quest系列頭戴裝置的Meta行政總裁朱克伯格則乘勢宣傳自家產品，指Quest 3較蘋果同類產品便宜3000美元，而且更輕。
（綜合報道）
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