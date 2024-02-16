巴菲特減持愛股蘋果 涉千萬股 市場憂續沽貨

中國銷售下滑 今年股價跌4%

自2018年底以來，蘋果股價累計上漲367%，同期標普500指數上漲約1倍。巴菲特去年在巴郡股東大會仍稱讚蘋果是「一家比我們所持有的任何股份都要好的企業」。不過蘋果近期面臨大量挑戰，除了在中國市場銷售下滑，歐盟亦對其應用商店App Store收緊規管，增長前景備受考驗，以致多名分析師將該股評級下調。

當主要科技巨企憑藉AI概念升勢持續，蘋果股價卻在今年以來（截至周三）跌逾4%。市場人士指出，今次巴郡減持蘋果的幅度仍然較小，但它有可能繼續減持。

此外，蘋果首款頭戴裝置Vision Pro本月初開售後，近日出現退回潮。美國科技新聞網站《The Verge》披露，由於蘋果允許消費者在購買14天內退回價值3500美元的Vision Pro，首批顧客已開始退貨。據稱，使用後頭暈或頭痛，產品重量集中在前方等，是退貨的部分理由。《The Verge》產品經理Parker Ortolani甚至認為，使用該產品導致其眼睛血管破裂。

銷售Quest系列頭戴裝置的Meta行政總裁朱克伯格則乘勢宣傳自家產品，指Quest 3較蘋果同類產品便宜3000美元，而且更輕。

（綜合報道）

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