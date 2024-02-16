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經濟
國際金融

英日GDP連跌兩季 陷技術衰退 日經濟規模被德超越 跌出全球三甲

【明報專訊】通脹高企影響消費需求，日本與英國第四季GDP按季收縮，連續兩季經濟倒退，陷入技術性衰退。市場原預期日本去年底經濟重拾增長，但其實際GDP繼第三季向下修訂至按季收縮0.8%後，第四季出乎意料按季再跌0.1%。受日圓貶值等因素影響，日本去年的名義GDP為4.2萬億美元，被德國的4.46萬億美元超越，經濟規模跌至全球第四。名義GDP首兩位仍是美國和中國。

雖然日本去年下半年經濟倒退，惟日圓貶值帶動企業出口，推動日股持續向上。日經指數周四收報38,157.94點，是1990年以來首次收報在38,000點大關之上，距離日經指數在1989年創下的38,915.87點收市歷史高位，只差2%。

日經收38000點以上 34年首次

不過通脹高企拖累家庭經濟，為日本實際GDP貢獻一半以上的個人消費，在第四季按季減少0.2%，已連續三季下滑。設備投資、住宅投資及公共投資繼續按季收縮。對GDP貢獻度方面，個人消費等「內需」，為負0.3個百分點。出口額減去進口額的「外需」，則為正0.2個百分點。被歸類為出口的入境遊客在日本的消費額於第四季按季增長14.1%，是推動出口增長的重要因素。

分析師指出，日本內需低迷，加上中國對日本貨需求疲軟，以及豐田旗下大發工業停產，都可能令日本今年首季GDP繼續收縮，復蘇之路充滿挑戰。日本第一生命經濟研究所的新家義貴指出，作為內需關鍵支柱的消費、資本支出低迷，日本經濟仍然缺乏動力。

當前的經濟形勢，可能令日本央行推動利率正常化更形複雜。穆迪分析的資深經濟學家Stefan Angrick表示，GDP連跌兩季、內需連跌三季都是壞消息，使日本央行更難證明加息的合理性。

日本央行官員此前的表態，對薪酬增長可促進通脹目標實現抱有信心，不過當前疲弱的經濟數據，可能令人懷疑薪酬升幅是否足以支撐消費，確保通脹維持在2％目標附近。荷蘭合作銀行的分析師表示，周四的期貨交易顯示，日本央行4月底前加息的概率，由周三的70%以上，降至63%。日圓兌每美元昨維持在150低位。

英GDP縮0.3% 財相：仍需減稅

此外，英國GDP繼第三季按季收縮0.1%後，第四季按季再縮0.3%，是自2020年上半年新冠疫情爆發以來，首次技術性衰退，意味英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）仍未兌現促進經濟承諾。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，高通脹仍是「增長的最大障礙」，因這導致英倫銀行將利率保持高位，妨礙經濟增長，有迹象顯示英國經濟正在好轉，但仍需維持減稅，以促進經濟。侯俊偉稱，央行有望在初夏啟動減息。投資者預計，英倫銀行6月會議首次減息機會為68%。英鎊兌美元微跌至1.255。

英國去年GDP增長0.1%，遠低於日本的1.9%增幅。不過由於日圓兌美元去年貶值7%，令德國去年超越日本成為全球第三大經濟體，但德國的實際GDP卻較2022年收縮0.3%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 英倫銀行 負利率政策 日本央行 德國 日本 經濟衰退

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