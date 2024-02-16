阿里獲加國退休基金對冲基金撈貨 CPPIB斥23億建倉 《沽注一擲》原型主角增持

資產淨值逾3萬億元的CPPIB是加拿大最大的退休基金，按其日前向SEC提交季度持倉披露文件顯示，上季其於美股市場淨買入360萬股阿里，相當於約2.9億美元市值，以該基金的美股投資組合規模約792億美元計，阿里持倉佔其美股投資組合約0.35%，亦是上季該基金增持第五多的美股。

全球最大主權基金挪銀 大手掃阿里

根據Nasdaq.com整理機構投資者向SEC提交的季度資料，除了CPPIB，為全球最大主權基金投資的挪威銀行，亦在去年第四季大手買入阿里逾319萬股ADR（見表1），增持最多的為海納國際上季新開倉及增持阿里頭五大機構共增持阿里1726萬股，涉資約14億美元；但期內減持阿里的頭五大機構則共減持阿里1874萬股，涉資約15.33億美元，仍略多於五大機構增持總股數。

五大機構沽貨 仍多於五大買家買貨

阿里以外，CPPIB上季亦建倉買入多家估值低殘的中概科網股ADR，包括理想汽車（2015）170萬股、京東（9618）133萬股及網易（9999）29萬股（見表2），現市值分別6360萬美元、3830萬美元及2710萬美元。上季增持京東頭五大機構共增持2358萬股，涉資6.62億元；網易及理想亦獲多家機構大手增持。

理想汽車京東網易同獲增持

除了大型養老基金，對冲基金經理Michael Burry旗下資產管理公司Scion亦申報於去年第四季增持阿里2.5萬股，持股達到7.5萬股，市值約581萬美元，是該基金去年底最重倉股份。此外，Scion上季亦同時買入京東7.5萬股，令持股達到20萬股，市值約578萬美元，兩股分別成為該基金的頭兩大重倉持股。

據彭博社報道，這並不是Michael Burry第一次押注中國公司，2022年底他亦曾買入阿里和京東，不過在去年第二季度清倉，在幾個月後又重新建倉，但隨着阿里及京東今年以來股價下跌了5%及近20%，反映Burry再次押注尚未奏效。

明報記者