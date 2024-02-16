君珀特色戶銀主盤7200萬沽 11年貶值五成

呎價3萬 原業主料具內地背景

資料顯示，原業主料為具內地背景人士，於2012年10月以逾1.5億元一手購入，2021年中淪為銀主盤，2022年高峰期叫價逾1.55億元，惟未獲承接，及後銀主曾轉以拍賣形式放售，去年底更大幅劈價55%至6885萬元開拍，同樣未獲承接，現成交價較高峰期叫價大減約8300萬元或54%。若對比逾11年前一手購入價，則貶值約7800萬元或52%。

與此同時，半新盤接連錄蝕讓成交。馬鞍山薈晴成交價首次跌穿「3字頭」。

薈晴開放式戶跌穿300萬 料蝕16%

中原分區營業經理陳鴻霆表示，薈晴第1座低層A01室，實用237方呎開放式間隔、望池景，原業主開價350萬元，議價後減60萬元或17%，以290萬元易手，實呎1.22萬元，為屋苑一、二手成交歷來首見「2字」頭成交；原業主2016年以334.3萬元一手購入，帳面蝕逾44萬元或13%，連使費料有機會實蝕約54萬元或16%。

中原副區域營業經理王勤學指出，元朗尚悅第10座低層H室，實用743方呎3房間隔，原業主叫價680萬元，議價後減34.7萬元或5%，以645.3萬元沽出，實呎8685元，料為屋苑同類700方呎以上大單位成交價新低，亦屬屋苑二手呎價新低；原業主2015年以728萬元一手購入，帳面蝕82.7萬元或11%，連使費料有機會實蝕115萬元或16%。

另資料顯示，長沙灣半新盤家壹一個高層戶，屬實用220方呎開放式戶型，以388萬元易手，實呎1.76萬元；原業主2019年以約513.5萬元一手購入，帳面蝕125.5萬元或24%，連使費料有機會實蝕約145萬元或28%。