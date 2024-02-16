內地餅店采蝶軒插旗灣仔 28萬租舖

面積2000呎 呎租140元

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，采蝶軒租用之舖位，為灣仔道93至99號聯泰大廈地下A、B號舖，面積共約2000方呎，以月租約28萬元計，呎租約140元，租約為期3年。

黃續指出，該舖位面向主要街道，人流不俗，過往一直出租予電訊商、零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌。另本報翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140元至150元之間，意味是次成交與舊租金水平相若。

木屋燒烤蜜雪冰城登陸旺角

事實上，自去年初本港與內地通關後，市場接連有內地餐飲品牌進駐香港，如主攻平價串燒的「木屋燒烤」，去年底就以約26.8萬元租用旺角創興廣場地下A舖，以面積約2583方呎計，呎租約104元。另內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」，以約20萬元月租，租用旺角銀行中心地下5號舖，舖位面積412方呎，呎租約485元。

中原（工商舖）分析指出，港人北上消費已蔚然成風，建立了對內地飲食文化的喜好，令內地人氣餐飲連鎖品牌趁機進軍香港市場，選址分佈在人流旺的核心區及民生商業區，相信短期內舖位市場仍會以此類內地餐飲品牌為主流。

黃新宇續指出，內地餐飲品牌在疫後不約而同地到香港開拓，普遍是看好香港市場，以及本港優越的國際地位，希望透過香港提升知名度，打響名堂，繼而再進軍海外市場。

另外，伯恩光學創辦人楊建文等，過往在觀塘持有多個投資物業，資料顯示，觀塘成業街7號寫字樓項目寧晉中心17樓F室，面積約1327方呎，上月以1234.11萬元售出，呎價約9300元，買家以富泰實業有限公司登記，董事包括楊建文等人；原業主2009年以約512萬元購入，持貨至今近15年，帳面獲利逾722萬元，賺幅約1.4倍。