【明報專訊】今周龍年開工,祝大家萬事如意,身體健康,龍精虎猛!見到大摩前亞洲區主席Stephen Roach(羅奇)在FT撰文:「It pains me to say Hong Kong is over」,不止他心痛,我看完更心痛,但不完全贊同他的觀點。認識羅奇已近20年,最初是因為大摩是我公司的長期Prime Broker,後來他從商界退休,去了耶魯教學,仍經常在各峰會和校友活動見到他。2022年,曾到他居住的康州小鎮New Canaan探訪他,去年他來港推介新書時,亦曾在「亞洲協會」跟他見過面。