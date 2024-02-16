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經濟
2024年2月16日星期五
股市最前線
阿里獲加國退休基金對冲基金撈貨 CPPIB斥23億建倉 《沽注一擲》原型主角增持
港股龍年兩連升 成交縮至470億
宏利港澳新做業務價值升20%
煤氣「派突」紅股 短期料難再送
韓搜匯豐法巴辦事處 疑涉非法沽空
彭博：李澤楷擬售富衛持股 集團意向估值百億美元 永明金融等傳洽商
港零售協會：春節化妝珠寶生意 錄低雙位數升幅
美國運通調查：兩成受訪企業對今年營商環境樂觀
五大國有銀行 累接逾8200白名單項目
金管局：上季信用卡應收帳按年升逾一成
比特幣昨突破5.2萬美元 逾兩年高位
英日GDP連跌兩季 陷技術衰退 日經濟規模被德超越 跌出全球三甲
巴菲特減持愛股蘋果 涉千萬股 市場憂續沽貨
美零售跌0.8%遠遜預期
張兆聰：信置具防守力可吼
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際現價股息率吸引
葉創成：下周一就擎天軟件私有化投反對票
技術取勝：昆能短線有望上試7.1元
盧駿匡：港股區間橫行 看好中移動中海油
奇點國峰：罷免非執董因唔睇email
海底撈年輕店員組男團 大跳「科目四」
劉思明：恒指待突破 資金追逐強勢股
周顯：收窄價差效用存疑
譚新強：羅奇擔心香港有理 但希望仍有希望
湯文亮：新春十大屋苑零成交 絕不出奇
泰樓市降溫 今年料靠海外買家支撐
新地龍年頭炮 天璽‧海擬下月標售 雷霆：上半年樓市將由豪宅主導
太古城「套裝車位」減價逾五成 限時促銷
內地餅店采蝶軒插旗灣仔 28萬租舖
橡樹資本和生圍建789幢洋房 料獲城規會「開綠燈」
君珀特色戶銀主盤7200萬沽 11年貶值五成
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿里獲加國退休基金對冲基金撈貨 CPPIB斥23億建倉 《沽注一擲》原型主角增持
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