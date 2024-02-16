葉創成：下周一就擎天軟件私有化投反對票

去年2月10日在本欄發表題為「擎天軟件大成交升穿250天線可留意」的文章也提到，筆者在擎天軟件2013年上市時以每股1.45元認購該股，原因是當時仍未在美國或本港上市的阿里巴巴（9988）以基礎投資者的方式入股該股成為第二大股東，筆者相信必有後着。而在2015年第二季港股大時代期間，擎天軟件股價亦曾被炒上，最高報近7元，筆者在3元、4元、5元及6元附近均有減持該股，餘下持貨已屬零成本。

大股東每股0.33元提私有化 市帳率0.21倍

筆者在上述文章分析，擎天軟件2020年出售上市時的核心業務出口軟件予控股股東後，近年核心業務是政務大數據及低碳生態軟件及相關服務，認為具備發展潛力，關鍵是日後能否把握商機、轉化為可觀盈利，因此亦再將該股列入重點觀察名單。不過，事與願違的是，該股過去一年股價反覆下跌，昨日收報0.275元，而由主席、執行董事及控股股東辛穎梅及配偶兼股東汪曉剛持有的Worth Glory Limited作要約人建議根據開曼群島公司法第86條以每股註銷價0.33元的協議安排方式，將集團私有化及建議撤回上市地位的決議案，將於下周一股東特別大會表決。

擎天軟件業務轉型陣痛難免，故2021年錄1580萬元人民幣盈利後，2022年轉蝕1.52億元人民幣，去年上半年再蝕5900萬元人民幣。筆者明白發展軟件業務初期研發開支龐大及銷售收入有限，因此短期虧損難免，但期望擎天軟件能像中國重汽般捱過業務低潮期後再與小股東分享成果，而非像目前業務處於低谷時以大幅低於上市價1.45元近八成的0.33元每股註銷價、即以0.21倍市帳率如此低估值被私有化，故擬於下周一股東特別大會就此投反對票。

[葉創成 創富倉]