五大國有銀行 累接逾8200白名單項目

為落實城市房地產融資協調機制、各地政府列出融資白名單，讓房企憑名單內的地產項目尋求銀行貸款融資，用作償還公司債務。

農行對接逾2700個 數量最多

在五大國有銀行中，以農業銀行（1288）對接的項目數量最多，共超過2700個；其次為工商銀行（1398）及建設銀行（0939），各對接逾2000個項目。交通銀行（3328）已對接項目達1442個；中國銀行（3988）也批准逾110個項目。農行表示，對接的項目貸款主體，有八成來自民企內房。

除國有銀行之外，內地媒體報道，還有其他全國性股份制銀行如興業銀行（滬：601166）、光大銀行（6818）、浦發銀行（滬：600000）及招商銀行（3968）等亦公布跟進「白名單」項目。

涵蓋碧桂園世茂奧園等民營內房

至於列入白名單的內房公司中，涵蓋碧桂園（2007）、世茂（0813）及奧園（3883）等民營內房股。國家金融監督管理總局副局長肖遠企對內地媒體表示，要積極滿足合理融資需求，對開發建設暫遇困難但資金能夠平衡的項目，要做到不盲目抽貸、壓貸、斷貸。